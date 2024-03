Tennisabteilung SC Schönebürg e.V. tagt

Der Abteilungsleiter Tennis Wolfgang Staible eröffnete die alljährliche Jahreshauptversammlung und begrüßte die zahlreich anwesenden Teilnehmer, sowie die beiden Vorstände vom Hauptverein des SC Schönebürg e.V. Stefan Schneider und Philipp Staible. Es erfolgten die Berichterstattungen des Abteilungsleiters und des Kassiers Robert Müller. Die beiden Kassenprüfer, Walter Schneider und Erwin Scheffold bestätigten, dass es keine Beanstandungen gab und bedankten sich bei Robert Müller für die korrekte Kassenführung. Jugendwartin Giuliana Göttle fasste die Aktivitäten und Ergebnisse bei den Damen, Kindern und Jugendlichen zusammen.

Im Anschluss erfolgte der Bericht des Sportwartes Horst Staible. Besonders hervorzuheben sind die beiden Erfolge in der letzten Saison. Die Damen wurden Meister, was gleichzeitig bedeutet, ab der neuen Saison wird in der Bezirksstaffel gespielt.Die Hobbymannschaft schaffte es zum 9. Mal in Folge den Pokal nach Hause zu holen. Die Entlastung der Vorstandschaft, geleitet von Stefan Schneider, wurde von allen Vereinsmitgliedern einstimmig bestätigt. Stefan bedankte sich für die gute Zusammenarbeit, lobte die hervorragenden Ergebnisse des letzten Jahres und wünscht der Tennisabteilung eine erfolgreiche, verletzungsfreie Saison.

Bei den Wahlen, der neu zu besetzten Ämtern wurden der stellv. Abteilungsleiter Christian Dreyer in sein Amt berufen, sowie der neue Platzwart Bozidar Stojic. Ebenfalls neu im Amt ist Alina Schlecker als Beisitzerin. Giuliana Göttle (Jugendwartin) und Sigrid Mohr-Grohmann (Schriftführerin) wurden in ihren Funktionen bestätigt. Alle gewählten Ausschussmitglieder wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl an. Aus dem Ausschuss ausgeschieden ist Frieder Oberle, der 16 Jahre als stellv. Abteilungsleiter aktiv war. Alfons Kneer, der 14 Jahre ehrenamtlich unsere Plätze betreut und gepflegt hat, schied ebenfalls aus. Für die Jahre langen Tätigkeiten beider Mitglieder des Tennisvereines bedankte sich der Abteilungsleiter Wolfgang Staible und überreichte ein kleines Geschenk.

Zum Schluss der Jahreshauptversammlung zog der Abteilungsleiter noch einmal ein Resümee und bedankte sich bei den Ausschussmitgliedern für den guten Teamgeist und die geleistete Arbeit. Ein Dank ging auch an alle anderen Abteilungsmitglieder des Vereins und an den Hauptverein SC Schönebürg e.V. für die gemeinsame gute Zusammenarbeit.