Tennis Next-Level Turnierserie U8

Mia Geiselmann, Tennisspielerin aus Achstetten gewann am 11. November in Biberach das Finalturnier der Next-Level Turnierserie in der Altersklasse U8. Dieser Turniersieg ist mit der Meisterschaft auf Verbandsebene gleichzusetzen. Durch beständig starke Leistungen konnte sich Mia mit Turniersiegen bei den Bezirksmeisterschaften in Biberach und weiteren Turniersiegen in Ehingen und Empfingen ungeschlagen für das Endturnier qualifizieren. Hier spielte sie gegen die sieben punktbesten Spielerinnen aus den übrigen Qualifikationsturnieren in Württemberg. Mit zwei Siegen in den Gruppenspielen gegen Spielerinnen aus Lauffen, Leingarten und Schorndorf erreichte sie das Halbfinale und dann das Finale, das sie mit 4:1 gegen eine Spielerin aus Stuttgart für sich entscheiden konnte.

Die TSG Achstetten gratuliert Mia zu ihrem Erfolg. Für Kinder von 4‐8 Jahren bietet die TSG Achstetten einen spielerischen Einstieg ins Tennis mit dem KidsClub an. Dieser findet jeweils samstags (auch im Winter) ab 9.00 Uhr in der Turnhalle, beziehungsweise in der TSG Arena, in Achstetten statt. Infos dazu auf der Homepage, beziehungsweise im Mitteilungsblatt.