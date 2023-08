Tennis–Junioren bleiben unbesiegt

Mit einem Erfolg in Sigmaringen vervollständigten die U18–Junioren ihre Siegesserie und machten die Meisterschaft in der Kreisstaffel 1 klar. Bereits bei den Spielen in Mietingen und Unterstadion sowie zuhause gegen Mengen und Bihlafingen/Stetten konnten sie sich in der Gruppe deutlich behaupten. Zunächst gewannen Jan Unger und Veit Gläser ihre Einzel und holten die ersten beiden Punkte für Langenenslingen. Anschließend mussten sich jedoch Eric Mahlenbrei und Linus Ruess den stärkeren Sigmaringern geschlagen geben, was zum 2:2–Ausgleich führte. Es blieb damit spannend, Doppelsiege mussten nun her. Linus und Jan zeigten großen Einsatz im ersten Doppel, unterlagen jedoch trotzdem. Veit Gläser und Johannes Reck ließen im zweiten Doppel dagegen nichts anbrennen, gewannen ihre Partie deutlich und glichen aus. Mit einem gewonnen Satz mehr reichte dies aber zum Gesamtsieg in Sigmaringen und dem Meistertitel als Krönung einer erfolgreichen Saison. Herzlichen Glückwunsch unserem Nachwuchs.

