Teil der Rettungsschwimmausbilder-Qualifikation

Am Wochenende 15.-17. September besuchten Axel Schönig und Jana Müller von der DLRG OG Biberach den Gemeinsamen Grundausbildungsblock (Methodik und Didaktik) in Filderstadt. Auf diesem Lehrgang erlernten sie, wie man durch spezielle Methoden Lerninhalte zielgruppengerecht vermitteln kann. Dieser Grundausbildungsblock ist Voraussetzung für die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung (Ausbilder Schwimmen, Ausbilder Rettungsschwimmen, Lehrschein).

Der Freitagabend begann mit einer Kennenlernrunde und einer kurzen Einführung in das Thema Rhetorik. Am Samstag drehte sich alles rund um die Themen Präsentieren, Feedback geben und Wahrnehmung. Dazu stellte jeder Teilnehmer eine Präsentation zu einem selbstgewählten Thema vor. Um den Gruppenzusammenhalt zu stärken beendete man den letzten Abend mit einem Kooperationsspiel. Bei diesem Spiel musste die Gruppe gemeinsam unterschiedliche Aufgaben lösen. Am Sonntag präsentierten die letzten Teilnehmer ihre Vorträge, bevor der Lehrgang mit den Themen Kommunikation und Motivation beendet wurde. Nach einer Reflexionsrunde ging es wieder nach Hause.