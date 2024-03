TC Laupheim - Jahreshauptversammlung und 120 Jahre TCL

Mit dem geplanten Neubau einer Tennishalle durch den Verein und den Aufbau des ersten Padelcourts im Landkreis Biberach ist der Verein inzwischen gut bekannt.

Die Jahreshauptversammlung des TC Laupheim am Donnerstag den 21.03.2024 wurde durch einen Bericht des Oberbürgermeisters Ingo Bergmann ergänzt. Der auf der öffentlichen Gemeinderatssitzung abgesetzte Tagesordnungspunkt Beschlussfassung zum Bau der geplanten Tennishalle bedurfte einer Erklärung. Der OB bestätigte, dass die Stadt selber weiterhin hinter dem sehr gut vorbereiteten Projekt „Bau der Tennishalle des TC Laupheim am grasigen Weg“ stehe. Die Gemeinderäte seien nochmals aufgefordert, ihre kurzfristig angefallenen offenen Fragen einzureichen. Der TC Laupheim wird die Gemeinderäte zu einem Vorort-Termin einladen um auch ihrerseits die Fragen zu beantworten. In einer öffentlichen Sitzung im Mai soll die Beschlussfassung dann hoffentlich mit einem positiven Bescheid wieder auf die Tagesordnung kommen.

Im weiteren Verlauf der JHV berichteten der Vorsitzende Mike Maly, Kirsten Gräfin Leutrum v. Ertingen, Frank Welser und Viktoria Madl, Pierre Biber und Diana Seichter-Mäckle über das vergangene Geschehen im Jahr 2023 und über die geplanten Aktionen im Jahr 2024. Der Verein ist finanziell gut aufgestellt und die Mitgliedszahlen nehmen deutlich zu. Der am Sonntag den 17.03.24 eröffnete neue Padelcourt bietet ebenfalls gutes Potential für neue Mitglieder. Die Kasse wurde durch Sabine Bauer und Walter Schellhorn geprüft und der gesamt Vorstand entlastet. Frank Welser übergibt das Amt des Freizeitwart an Viktoria Madl, Wolfgang Alt übergibt das Amt des Technikwart an Wladimir Eckhardt und Diana Seichter-Mäckle - 2. Finanzwartin - dieser Bereich wird extern besetzt. Der Dank gilt allen Dreien für ihre langjährige Unterstützung im Vorstand und die zwei neuen Vorstände wurden freudig empfangen.

Zu Mitternacht haben die Mitglieder dann auf den Gründungstag des TC Laupheim 1904 e.V. vor 120 Jahren angestoßen. Happy Birthday und weiterhin viel Erfolg für den ganzen Verein! Der TC Laupheim 1904 e.V. ist der älteste Tennisclub in der Region Ulm-Biberach.