TC Bad Buchau Damen 40 feiern Aufstieg

Vier Begegnungen, vier Siege. Und diese gleich alle 6:0! Die Damen 40 Vierermannschaft des TC Bad Buchau war in ihrem Gründungsjahr gleich so erfolgreich, dass sie die Gegnerinnen aus Ringingen, Altshausen, Beimerstetten/Westerstetten und Grimmelfingen überlegen schlagen konnten. Wir gratulieren den Spielerinnern Jana Reber, Daniela Kniele, Nadine Weiss, Cordula Holtwiesche und Carmen Beck zu dieser Leistung und zu ihrem Aufstieg in die Bezirksstaffel 1! Foto: TC Bad Buchau

