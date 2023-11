Die Jugendhütte der Stadtkapelle Laupheim in den Herbstferien hat eine lange Tradition: Seit über 35 Jahren zieht es die Jugendabteilung des Musikvereins nach Missen im Allgäu ins ehemalige Schulhaus, das vom Deutschen Alpenverein betrieben wird. Und auch heuer war wieder eine bunte Schar von Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 16 Jahren samt Betreuerinnen und Betreuer dabei und haben eine tolle Ferienwoche verbracht.

Das vom Team der Stadtkapelle um Jugendleiterin Katrin Reiff zusammengestellte Programm ließ zu keiner Zeit Langeweile aufkommen und bot für jeden Geschmack das Richtige. So standen beispielsweise ein Schwimmbadbesuch im Erlebnisbad „Wonnemar“ in Sonthofen, eine Abenteuer-Wanderung in der Breitachklamm nahe Oberstdorf und ein ganztägiges Geländespiel auf dem Programm.

Ein Höhepunkt war wie immer der Mottotag, dieses Jahr hieß es „Tausendundeine Nacht im Allgäu“. Die Kinder und Jugendliche mussten dabei selbst kreativ werden, unter anderem bei Bastel-Aktionen, einem Gedichte-Wettstreit und einem Spiel, bei dem Szenen aus dem Disney-Film „Aladin“ mit selbst erdachten, lustigen Texten synchronisiert werden mussten. Zu den spektakulären Spielen waren dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogar passend verkleidet. Ein großes Exit-Game und mehrere Spieleabende krönten eine tolle und erlebnisreiche Woche, die allen noch lange gut im Gedächtnis bleiben wird.

Natürlich kam auch die Musik während des Aufenthalts nicht zu kurz: Moritz Löffler hielt mehrere Proben ab, um bevorstehenden Auftritte vorzubereiten. Die traditionelle Umfrage unter den Teilnehmenden am Ende der Hüttenfreizeit brachte ein klares Ergebnis: Nächstes Jahr geht es wieder nach Missen!

Derzeit sind rund 80 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren Mitglied in der Jugendabteilung und musizieren in den verschiedenen Orchestern und Ensembles der Stadtkapelle. Die musikalische Ausbildung wird vor allem in Zusammenarbeit mit der städtischen Musikschule durchgeführt. Der Jugendhüttenaufenthalt stellt alljährlich den Höhepunkt des außermusikalischen Freizeitprogramms dar. Weitere Informationen sind im Internet unter www.stadtkapelle-laupheim.de erhältlich.