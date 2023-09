Tanzabteilung Rißegg besucht Hopfenernte

Bei ihrer diesjährigen Gemeinschaftsveranstaltung besuchte die Tanzabteilung des SV Rißegg unter anderem das Hopfengut No 20 in Tettnang. Unter der sachkundigen Führung von Marc Müller, einem Mitglied der Gesellschafter–Familie, verschafften sich die Teilnehmer einen Überblick über den Jahresablauf beim Hopfenanbau, die Probleme, die sich den Hopfenbauern in Anbetracht des Klimawandels entgegenstellen, und über den Ernte– und Verarbeitungsprozess der Hopfendolden. Da die Ernte gerade in vollem Gange war, konnte man den maschinellen Bandpflücker in voller Aktion sehen und auch den Verpackungsvorgang der Dolden nach deren Trocknungsprozess im Trocknungsturm nachvollziehen. Ein Exkurs in die Hopfenernte vor der Einführung von Maschinen rundete den Vortrag ab.

Es schloss sich eine Bierverkostung aus der gutseigenen Brauerei an, bei der Herr Müller einen kurzen Abriss über die Herstellung der verschiedenen Biersorten gab, angefangen vom bitterlastigen Light Ale mit Citrus–Aromen bis hin zum höherprozentigen dunklen Stout–Beer mit einer Kaffee– und Kakao–Note.

Auf dem Hopfenweg ging es dann per pedes hinunter in die Stadt Tettnang, wo eine Führung durch das Neue Schloss des Montfort–Adels auf dem Programm stand. Eine sehr eloquente Mitarbeiterin gab einen Abriss über die Lebensgewohnheiten im Tettnanger Schloss und über die Entwicklung des Adelsgeschlechts von Montfort bis hin zu dessen Ende mangels männlicher Nachkommen.

Bevor die Heimreise angetreten wurde, traf sich die Gruppe noch zu einem gemeinsamen Abendessen in einer Brauereigaststätte vor den Toren Tettnangs.