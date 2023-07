Wahl in Tannheim: Darum werden weitere Kandidaten gesucht

In der Gemeinde Tannheim ist am 10. September Bürgermeisterwahl. Die Bewerbungsfrist endet in zwei Wochen, am 14. August. Amtsinhaber Thomas Wonhas geht in den Ruhestand und tritt nicht erneut an. Bislang hat Thomas van Geffen aus Ochsenhausen, gelernter Einzelhändler, als einziger seine Kandidatur öffentlich erklärt.

Damit die Bürger im Wortsinne eine Wahl haben. Bernd Kremzow

Die Fraktionen hoffen nun, dass sich in den letzten Tagen der Bewerbungsfrist weitere Kandidaten melden. „Damit die Bürger im Wortsinne eine Wahl haben“, sagt Bernd Kremzow, Gemeinderat für die Unabhängige Liste.

Sechs Millionen auf der hohen Kante

„Tannheim hat als Gemeinde viele Vorzüge“, findet Richard Moser (Freie Wählervereinigung). Die Kommune sei schuldenfrei, sie verfüge über rund sechs Millionen Euro Rücklage für künftige Investitionen. Und das, obwohl es in Tannheim wenige große Betriebe gibt, die viel Gewerbesteuer zahlen.

„Wir haben gut gewirtschaftet“, urteilt Kremzow. Im Rathaus herrsche ein gutes Betriebsklima, so sein Eindruck. Auch das Miteinander von Gemeinderat, Verwaltung und Bürgermeister sei angenehm. „Es wird viel, aber konstruktiv und zielorientiert diskutiert“, fasst es Richard Moser zusammen.

Tannheim: Idyllisch und verkehrsgünstig gelegen

Die 2500–Einwohner–Gemeinde liegt an der oberschwäbischen Barockstraße, der Mühlenstraße und dem Martinus–Pilgerweg. „Das schöne Ortsbild prägen Altes und Neues Schloss, Kirche und der idyllische Rehgarten“, sind Moser und Kremzow stolz auf ihren Heimatort.

Die Gemeinde sei zugleich verkehrsgünstig am Rande von Allgäu und Oberschwaben gelegen, ganz in der Nähe der Autobahnen A7 und A96 bei bayerischen Memmingen.

Gemeindliche Einrichtungen liegen zentral im Hauptort

Alles kommunalen Einrichtungen, Schule, Kindergarten, Rathaus, Feuerwehr, Dorfgemeinschaftshaus, befinden sich recht zentral im Hauptort, das erleichtere die Arbeit eines Gemeindeoberhauptes, sind sich die beiden Räte sicher. Das Rathaus sei generalsaniert, Entwicklungsflächen in der direkten Nachbarschaft gehörten bereits der Gemeinde.

Der Ort sei ein idealer Startpunkt, gerade auch für junge Kandidaten, findet Bernd Kremzow. „Tannheim ist eine lebenswerte und lebendige Gemeinde“, sagt Richard Moser, „der künftige Bürgermeister oder die künftige Bürgermeisterin übernehmen eine absolut gesunde Struktur mit einem kompetenten Team

Die detaillierte Stellenausschreibung findet sich unter dem Stichwort „Aktuelles“ auf www.gemeinde-tannheim.de