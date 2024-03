Tretrollerdiebin überführt

Eine Tretrollerdiebin ist am Mittwoch in Tannheim erwischt worden. Laut Polizei war es gegen 11 Uhr zu dem Diebstahl des Tretrollers in der Schweidnitzer Straße gekommen. Aus einem Hofraum hatte eine Frau den Kindertretroller der Marke Hudora Big Wheel entwendet. Die Diebin wurde bei der Tat von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Aufnahmen stellte die Besitzerin der Polizei zur Verfügung. Am Nachmittag, gegen 16 Uhr, war die Mutter zusammen mit ihren Kindern im Keltenweg unterwegs. Dort stießen sie auf die mutmaßliche Diebin, die mit einem Fahrrad unterwegs war. Auf den Diebstahl des Tretrollers angesprochen, wollte die 55-Jährige ihren Weg fortsetzen. Dabei stieß sie mit dem Fahrrad gegen das Bein der 38-Jährigen. Erst nachdem sich die 55-Jährige in drohender Haltung gegen die Geschädigten stellte, gelang ihr die Flucht. Die mittlerweile verständigte Polizei nahm die Verfolgung auf und traf die 55-Jährige zu Hause an. Den Diebstahl gab sie gegenüber den Beamten zu. Auf die mutmaßliche Rollerdiebin kommen mehrere Anzeige zu.