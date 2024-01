SV Tannheim wird ungeschlagen Meister

Die Faustballerinnen des SV Tannheim haben sich ohne Punktverlust den Titel in der 2. Bundesliga Süd gesichert und ihrer Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Maßgeblich beteiligt an den Erfolgen der beiden vergangenen Jahrzehnte waren Klara Mahle und Carolin Reisch, die ihre Faustball-Karriere nun beendeten.

Den Titel unter Dach und Fach brachten die Tannheimerinnen bei ihrem letzten Heimspieltag in der Sporthalle in Rot an der Rot. Zu Gast war der Tabellenletzte TV Herrnwahlthann, gegen den die SVT-Damen sowohl Hin- als auch Rückspiel bestritten und in beiden Duellen mit deutlichen 3:0-Siegen ihrer Favoritenrolle gerecht wurden.

Durch einen durchweg sicheren Aufbau und platzierte Angriffsschläge ließen sie den Gästen kaum Möglichkeiten, richtig ins Spiel zu finden - lediglich der letzte Satz des Tages (12:10) gestaltete sich lange offen.

Dadurch schraubte der SVT sein Punktekonto auf 20:0 und sicherte sich wie schon im Vorjahr ungeschlagen die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd. In der Hallensaison 22/23 hatte die Bilanz bei einem Gegner mehr 24:0 gelautet. Damals gaben die Tannheimerinnen sechs Sätze ab, in dieser Saison waren es fünf.

Sarah Reisch, langjährige Leistungsträgerin und stellvertretende Abteilungsleiterin beim SV Tannheim, betont jedoch, dass die Saisonbilanz keineswegs selbstverständlich und so zu erwarten gewesen sei. „Staffelstein und Veitsbronn spielen im Feld in der 1. Bundesliga“, sagt Sarah Reisch. Zudem habe sich der TV Schweinfurt-Oberndorf vor der Saison mit einer Juniorennationalspielerin verstärkt und mit den Aufsteigern Herrnwahltann und SV Kubschütz seien zwei neue Mannschaften hinzugekommen. Die fast makellose Saisonbilanz sei daher „super“, freut sich Sarah Reisch.

Neuling Kubschütz gehörte zu den beiden Teams, gegen die Tannheim am knappsten an einer Niederlage vorbeischrammte. Der SVT lag bereits mit 0:2-Sätzen zurück, bevor er das Blatt wenden konnte. Über die volle Distanz ging es auch gegen Veitsbronn. Das zweite Spiel gegen den Feld-Erstligisten gewann Tannheim dagegen mit 3:0. Den fünften Satzverlust mussten die Tannheimerinnen gegen Schweinfurt-Oberndorf hinnehmen. Gegen den zweiten Feld-Erstligisten Staffelstein gelangen den SVT-Damen dagegen zwei 3:0-Siege.

Nach den Siegen gegen Herrnwahltann wurde nicht nur die Meisterschaft, sondern auch Abschied gefeiert. Klara Mahle und Carolin Reisch absolvierten nach rund 20 Jahren ihre letzte Faustballsaison für den SV Tannheim. Die beiden gehören zu den starken Jahrgängen 1994 und 1995, die den Tannheimer Faustballern viele Erfolge bescherten. „Wir haben bereits seit 2004 in der Jugend zusammengespielt“, berichtet Sarah Reisch, die nun neben Kapitänin Franziska Groner letzte noch aktive Vertreterin aus dieser Gruppe ist.

Der größte Erfolg in der Jugendzeit bildete der Gewinn der deutschen U14-Hallenmeisterschaft im Jahr 2008. Es folgten für die erfolgreichen Spielerinnen von der U14 bis zur U18 Einsätze für die Bayern-Auswahl und Teilnahmen am Lehrgang der U15-Nationalmannschaft. Im Erwachsenenalter trugen die Spielerinnen 2019 zum guten Abschneiden bei der deutschen Meisterschaft mit Platz fünf bei.

Von der Damen-Landesliga ging es stetig bergauf, bis in der Hallensaison 2015 sogar der Aufstieg in die 1. Bundesliga Süd gelang. Auf dem Feld folgte der Aufstieg in die 1. Bundesliga in der Saison 2018, sodass Feld- und Hallensaison in der höchsten Spielklasse bestritten wurden. Im Februar 2019 gelang zudem mit Platz drei die Qualifikation für die deutsche Hallenmeisterschaft.

2022 mussten die Tannheimerinnen nach langem Kampf den Abstieg in die 2. Bundesliga hinnehmen. Dort feierte der SVT nun zum zweiten Mal in Folge den Titel und verzichtete erneut auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 1. Bundesliga Süd. Die Mannschaft habe sich dagegen entschieden, teilt Sarah Reisch mit. Das Niveau in der höchsten Spielklasse sei „verdammt hoch“ und der Sprung „sehr groß“. Dennoch betreten die SVT-Damen in der neuen Saison Neuland, wenn es in der neu konzipierten 2. Bundesliga Süd/West weitergeht.

Nach dem Abschied von Klara Mahle und Carolin Reisch werde der Kader dann acht Spielerinnen umfassen, sagt Sarah Reisch. Und um die Zukunft ist es nicht schlecht bestellt. Die weibliche U16 verpasste am Wochenende nur knapp den Finaleinzug bei den bayerischen Meisterschaften und belegte den dritten Platz. Der älteste Nachwuchs ist am 10. und 11. Februar in Rot an der Rot Gastgeber der süddeutschen U18-Meisterschaften.