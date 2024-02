SGM Tannheim/Aitrach verlängert mit Spielertrainer Biechele

Die SGM Tannheim/Aitrach kann auch für die kommende Spielzeit mit Daniel Biechele als Spielertrainer planen. Der 34-Jährige geht damit in seine vierte Saison beim derzeitigen Tabellenachten der Fußball-Kreisliga A I Riß.

Freude über Verbleib

„Wir sind sehr glücklich, dass Daniel Biechele nächste Saison bei uns weitermacht. Das war unser absoluter Wunsch, er hatte auch Angebote von anderen Vereinen“, sagt Edelbert Fakler, Abteilungsleiter des SV Tannheim. „Wir sind absolut zufrieden mit seiner Arbeit. Er kommt bei der Mannschaft und dem Umfeld sehr gut an und hat die Spieler auch weiterentwickelt.“

Biechele war zur Saison 2021/22 vom Bodensee-Bezirksligisten FC Leutkirch zur SGM gewechselt und auf Stefan Pfohmann gefolgt. Gleich in der ersten Spielzeit mit dem neuen Spielertrainer machte Tannheim/Aitrach als Meister der Kreisliga B II Riß den Aufstieg perfekt. Die vergangene Saison hatte die SGM in der A I als Vierter beendet. Aktuell steht Tannheim/Aitrach nach 13 absolvierten Spielen mit 16 Punkten als Achter im gesicherten Mittelfeld.

Biechele will Team weiterentwickeln

„Es macht mir einfach Spaß bei der SGM. Zudem bin ich von der Mannschaft sportlich wie menschlich einfach überzeugt“, so Daniel Biechele. „Ich möchte mit der SGM noch einiges erreichen, das Team und die einzelnen Spieler weiterentwickeln.“

Nach eigenen Angaben will die SGM in den noch ausstehenden Partien eine „verbesserte Rückrunde spielen“. Zu- oder Abgänge hat es in der Winterpause keine gegeben.

Sieben A-Jugendliche rücken im Sommer auf

Die Kaderplanung für die nächste Saison läuft laut Fakler noch. Fest stehe, dass zur neuen Spielzeit sieben A-Jugendliche in den Aktivenbereich aufrücken werden: Jan Boegel, Robin Butscher, Kevin Langer, Simon Resch und Lucas Villinger (alle SV Tannheim) sowie Hannes Hebel und Moritz Hoffmann (beide TSV Aitrach). „Wer davon den Sprung in die ,Erste‘ schaffen wird, wird man sehen. Alle werden ihre Chance bekommen“, so der SVT-Abteilungsleiter.