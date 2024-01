Opelfahrer missachtet die Vorfahrt

Zwei Fahrzeuge sind am Dienstag in Tannheim zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 11.30 Uhr kam es zu dem Unfall. Ein 48-Jähriger war mit seinem Opel in der Eggmannstraße unterwegs. Als er in die Kreuzung zur Leutkircher Straße einfahren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 56-Jährigen. Der hatte Vorfahrt und fuhr mit seinem VW in der Leutkircher Straße in Richtung Mooshausen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 11.000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand. Die beiden Auto waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.