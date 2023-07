KLJB–Gruppe in Tannheim gegründet

Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Rottenburg–Stuttgart freut sich über die Gründung einer neuen Ortsgruppe in Tannheim. 20 Jugendliche hätten nach fast einem Jahrzehnt ohne Landjugend eine neue Jugendgruppe ins Leben gerufen, heißt es in der Pressemitteilung der KLJB.

Von der Idee bis zur Gründung der neuen KLJB Gruppe Anfang Juli 2023 wurden die 20 jungen Tannheimerinnen und Tannheimer von dem KLJB Bezirksteam Ochsenhausen tatkräftig unterstützt. Die KLJB–Jugendgruppe besteht aus zwei Vorstandsmitgliedern, einem Kassierern, einem geistlichen Leiter und vier Beisitzern. Auch die KLJB–Diözesanebene feierte bei der Neugründung mit. Mit dabei waren die Diözesanvorstände Christoph Hornung und Dominik Coenen. Sie gratulierten den Jugendlichen zu ihrem Neustart und überreichten ihnen einen KLJB–Banner als Gründungsgeschenk.

Die Gruppenmitglieder treffen sich alle 14 Tage in ihrem Jugendraum des Kirchengemeindehauses in Tannheim. Die Gruppenmitglieder sind bereits dabei, verschiedene Aktionen zu planen. Zu den Vorhaben gehören ein Ausflug zum Minigolfen und die Beteiligung am Tannheimer Flohmarkt im kommenden Herbst. Aktiv dabei waren sie beim Tannheimer Fest und haben Kaffee und Kuchen verkauft.

Die KLJB der Diözese Rottenburg–Stuttgart ist ein katholischer Verband für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im ländlichen Raum. Ziel der KLJB ist es, junge Menschen auf dem Land zu verbinden und sie in ihrer ehrenamtlichen Arbeit zu unterstützen. Allein in der Diözese Rottenburg–Stuttgart sind circa 3800 Mitglieder in etwa 118 Ortsgruppen zusammengeschlossen.