Johannes Brahms Requiem zum Volkstrauertag in St. Martin

Johannes Brahms ‐ Ein deutsches Requiem steht am Volkstrauertag, Sonntag, 19. November, um 17 Uhr in Tannheim auf dem Programm. Der Kammerchor Tritonus aus Ochsenhausen unter Leitung von Klaus Brecht führt das Requiem in einer Fassung für Solisten, Chor und Orchester gemeinsam mit der Kapelle Novanta aus Biberach und Solistinnen und Solisten in St. Martin in Tannheim auf.

Mit diesem, seinem bekanntesten Werk, spricht Brahms die Trauernden direkt an. Von Mensch zu Mensch möchte er mit seiner Musik Trost spenden und Kraft geben in ihrer Trauer, heißt es in der Pressemitteilung. Das Orchester Capella Novanta mit seinem Konzertmeister Günther Luderer musiziert die sensibel überarbeitete Orchestrierung des Flötisten Joachim Linckelmann für Streicher, Bläser, Harfe und Pauke, die besonders die intimen, klanglichen Möglichkeiten eines Kammerchores verstärken. Die Besucher dürfen sich auf Solos von Verena Gropper, Sopran, und Thomas Ruf, Bariton, freuen. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Wer unter 14 Jahre alte ist, hat freien Eintritt. Karten gibt es an der Abendkasse.