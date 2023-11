Der Musikverein Tannheim veranstaltet am Samstag, 16. Dezember, im Dorfgemeinschaftshaus in Tannheim sein Jahreskonzert 2023. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Dirigent Kurt Graf und seine Musikanten haben auch für dieses Jahr wieder ein interessantes Programm einstudiert, heißt es in der Ankündigung des Musikvereins. Vor dem Auftritt des Musikvereins stimmt die Jugendkapelle Illertal-Rottal auf den Konzertabend ein. Einlass ist ab 19 Uhr.