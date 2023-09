Illerradbrücke in Tannheim wird verwirklicht

Die geplante Illerradbrücke, die eine Überquerung der Iller von Buxheim nach Tannheim ermöglichen wird, kommt in planerischer Hinsicht gut voran. Der Buxheimer Bürgermeister Wolfgang Schmidt betonte während der vergangenen Gemeinderatssitzung, dass es sich bei dem länderübergreifenden Vorhaben um ein genauso interessantes wie zukunftsorientierten Projekt handelt. Erfreulich sei vor allem, dass die Illerradbrücke von bayerischer Seite aus sehr hoch gefördert wird.

Bei den Gesamtkosten sei man in einem noch frühen Stadium von 1,65 Millionen Euro ausgegangen. Man sei auf die sichere Seite gegangen und habe die Kosten der derzeit teuersten Variante für die Beantragung der Fördergelder zugrunde gelegt. Alle vier Varianten bewegen sich planerisch im Bereich zwischen der Tannheimer Straße in Arlach und der Eisenbahnbrücke. Ungewöhnlich ist, dass in diesem Fall nicht die Iller die Grenze zwischen Bayern und Baden–Württemberg darstellt.

Vielmehr sei es so, dass Buxheimer Grund auch auf der gegenüberliegenden Seite der Iller vorhanden ist. Ein Umstand, der sich als glückliche Fügung erweist. Da die Radbrücke über die Iller komplett auf bayerischem Grund entstehen wird, macht dies eine vollumfängliche Förderung von bayerischer Seite aus möglich. Über ein Förderprogramm der Radoffensive Bayern soll ein Zuschuss in Höhe von 80 Prozent der förderfähigen Kosten möglich werden. Eine entsprechende Förderzusage liegt laut Bürgermeister Schmidt bereits vor.

Das Bauprojekt wird der Buxheimer Gemeinderat in enger Abstimmung mit dem Tannheimer Ratsgremium federführend vorantreiben. Die nach Abzug der Förderung verbleibenden Kosten werden zwischen Buxheim und Tannheim aufgeteilt. Während der Sitzung hat der Buxheimer Gemeinderat weitere Leistungsphasen in Auftrag gegeben. Sechs Planungsbüros hatten sich die Unterlagen heruntergeladen. Laut Bürgermeister haben aber letztlich nur zwei Büros ein Angebot abgegeben. Die Rätegemeinschaft sprach sich einstimmig für das günstigste Angebot in Höhe von rund 90.000 Euro aus. Die vergebenen Planungsleistungen werden vom Büro iSEA Tec aus Friedrichshafen ausgeführt. Wolfgang Schmidt fügte an, dass der gegenseitige Austausch sehr wichtig sei und dass man die Brückenplanung daher in enger Abstimmung gemeinsam mit Tannheim angehen werde. Mit Blick auf den Zeitrahmen sind zehn Monate Planungszeit veranschlagt. Bei Beginn noch im September könnte Mitte nächsten Jahres das Ergebnis vorliegen.