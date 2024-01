Heiko De Vita will Tannheim in mehr Bereichen fit für Zukunft machen

Heiko De Vita ist kaum zwei Monate Bürgermeister von Tannheim und hat doch schon konkrete Pläne für 2024. Erste Projekte konnte er im alten Jahr bereits in Bewegung setzen.

Herr De Vita, seit Anfang November sind sie Tannheims Bürgermeister. Wie geht es Ihnen?

Sehr gut. Ich habe die Zeit seither genutzt, um mir einen Überblick über die Strukturen in Verwaltung und Gemeinde zu verschaffen. Ich habe einige Antrittsbesuche bei meinen Bürgermeisterkollegen und im Landratsamt gemacht. Ich hatte Gespräche mit Unternehmen, Gemeinderäten und Vereinsvorsitzenden. Mein Eindruck ist sehr positiv. Natürlich sehe ich auch, dass es gewisse Erwartungen an mich gibt.

Bisher haben Sie im Landkreis Karlsruhe gearbeitet. Wie meistern Sie die Entfernung?

Für die ersten Wochen hatte ich ein Zimmer im Gästehaus des Klosters Bonlanden, inzwischen haben wir eine Wohnung in Tannheim gefunden. Meine Frau und meine Tochter sind im Dezember hergezogen. Die vielen Staus um Stuttgart und Pforzheim werde ich wirklich nicht vermissen.

Soweit Sie bereits den Überblick haben, was war 2023 wichtig in Tannheim?

Wir haben im Digitalpakt Schule ein Klassenzimmer mit neuester Technik ausgestattet. Der Hochbehälter Tannenschoren wurde saniert und kürzlich abgenommen. Der Glasfaserausbau der so genannten „Weißen Flecken“, hierzu gehören die Außenbereiche der Gemeinde, wurden abgeschlossen. Der Zeitplan für den Ausbau der „Grauen Flecken“, hierzu gehört der vor allem der Kernort Tannheim, wird 2024 ausgearbeitet. In unserer Nachbargemeinde Buxheim ist der Förderbescheid für die Fahrrad- und Fußgängerbrücke über die Iller eingegangen, wir freuen uns, dass der Freistaat Bayern 80 Prozent der Kosten übernehmen wird. Die Bürgermeisterwahl, der Abschied meines Vorgängers Thomas Wonhas und meine Amtseinsetzung haben die Verwaltung natürlich auch sehr beschäftigt. Und schließlich freue ich mich, dass wir im Dezember noch das Projekt „Rathausplatz 2“ auf den Weg bringen konnten. Spätestens Ende April 2024 wollen wir mit dem Bau beginnen und dann das neugestaltete Areal mit Pavillon in etwa einem Jahr einweihen.

Ein anderer Pavillon hat die Gemüter im Sommer erhitzt. Das Gräfliche Haus wünscht den Abriss des Pavillons des Musikvereins im Rehgarten ...

Die Gespräche über den neuen Pachtvertrag zwischen der Gemeinde und dem Gräflichem Haus für den Rehgarten beziehungsweise Pavillons laufen derzeit noch. In dem Bereich ist ein neuer Spielplatz mit Generationentreff geplant. Der Start für diese Maßnahme wird 2024 erfolgen.

Der Tannheimer Haushalt ist in Vorbereitung. Macht die Rezession der Kommune zu schaffen?

Auf Gewerbesteuerseite haben wir seit Jahren konstante Einnahmen von etwa 250.000 Euro und rechnen für 2024 mit leicht Höheren. Wir werden einen soliden Haushalt hinbekommen. Darüber hinaus haben wir 5,5 Millionen Euro für Investitionen angelegt. Abgaben und Steuern müssen wir nicht erhöhen.

Wo möchten Sie 2024 Akzente setzen?

In den Haushalt möchte ich Gelder einstellen für eine Gewerbeflächenanlayse. Wo ist es möglich, Gewerbeflächen auszuweisen? Denn Tannheim hat aktuell keine freien Grundstücke für Firmenansiedlungen. Weitere Gewerbe würde unsere Einnahmenseite verbessern. Dank der Nähe zur Autobahn ist die Lage Tannheims günstig. Das ist an den prosperierenden Kommunen in der Nachbarschaft ja gut zu sehen. Auch eine interkommunale Zusammenarbeit könnte ich mir in dem Bereich gut vorstellen.

Für unsere Bürger und unsere Außenwirkung möchte ich an verschiedenen Stellschrauben drehen. Das Thema Außenmarketing möchte ich über einen Corporate-Identity-Prozess entwickeln. Tannheim soll ein Logo und einen Slogan bekommen. Wir wollen in den Sozialen Medien wie Facebook und Instagram sichtbar sein. Die Gemeindewebsite wird neu aufgelegt. Über das Tool „Service BW“, das das Land bereitstellt, sollen Bürger künftig verschiedene Behördengänge digital erledigen können, beispielsweise ihre Bauanträge einreichen. Mehr Service und Bürgernähe, darum geht es auch, wenn wir ein Ratsinformationssystem schaffen, über das Bürger und Räte Zugriff auf die Gemeinderatsunterlagen haben. Ebenfalls unter das Kapitel Digitalisierung fällt, dass sämtliche gemeindliche Einrichtungen vernetzt werden. Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung sind dann auch an Bauhof und Schule möglich. Wir werden die Gemeinde in den Bereichen Marketing und Digitalisierung weiter nach vorne bringen.

Die Europa- und Kommunalwahlen werden uns beschäftigen. Ich will für den Kreistag kandidieren. Als Kreisrat kann ich mich besser für die Interessen des Wahlkreises Illertal und der Einwohner der Gemeinde Tannheim einsetzen.

Auch wünsche ich mir, dass das Projekt Seniorenwohnen weiter und zügig vorankommt. Es gibt noch zahlreiche Fragen in diesem Zusammenhang zu klären, jedoch bin ich sehr zuversichtlich.

Welche Aufgaben und Ziele gibt es perspektivisch in Tannheim?

Für die genannte Radbrücke über die Iller sollte Ende 2024, Anfang 2025 Baustart sein. Mit der Einweihung rechnen wir 2026. Womöglich brauchen wir einen zweiten Kindergarten oder eine Außengruppe des bestehenden. Dafür kämen insbesondere Räumlichkeiten in der ehemaligen Hauptschule oder einem anderen Gemeindegebäude in Frage. Eine Entscheidung darüber hängt aber davon ab, wie die Pläne der Tannheimer Montessorri-Schule für einen eigenen Kindergarten aussehen und voranschreiten. Für das Engagement der Schule bin ich sehr dankbar. Mittelfristig wird die Neubau oder Modernisierung der Sporthalle ein Thema.

Herr De Vita, was wünschen Sie der Gemeinde Tannheim und sich für 2024?

Ich wünsche uns allen Gesundheit und persönliches Wohlergehen. Und dass wir im neuen Jahr mit unseren Projekten vorankommen und die Gemeinde in weiteren Bereichen fit für die Zukunft machen.