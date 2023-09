Heiko De Vita ist zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Tannheim gewählt worden. Der 51–Jährige aus dem Landkreis Karlsruhe erhielt bei der Wahl am Sonntag 59,8 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,2 Prozent.

De Vitas Mitbewerber erzielten folgende Ergebnisse: Auf Petra Greiner, Ortsvorsteherin von Seibranz, entfielen 29 Prozent der Stimmen, der gelernte Verkäufer Thomas van Geffen erhielt 5,9 Porzent und Diplom–Verwaltungswirt Berthold Hengge kam auf 5,1 Prozent. Insgesamt hatten 1187 der 2004 wahlberechtigten Tannheimer von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Thomas Wonhas scheidet nach 16 Jahren aus dem Amt

Heiko De Vita folgt nun auf Bürgermeister Thomas Wonhas, der sich nach insgesamt 16 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Er verabschiedet sich am 31. Oktober in den Ruhestand. Der parteilose De Vita arbeitet seit 20 Jahren im öffentlichen Dienst: zuerst als Verwaltungsfachangestellter, dann, nach seinem Studium an einer Fachhochschule, als Diplom–Verwaltungswirt. Seit 2008 ist er in Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe) tätig. Er ist Amtsleiter im Büro des Bürgermeisters, Wirtschaftsförderer, Personalleiter sowie Leiter der Geschäftsstelle des Gemeinderats.

Vor der Wahl hat er angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs mit seiner Frau und der fünfjährigen Tochter nach Tannheim zu ziehen. Weiterer Bericht folgt.