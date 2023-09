Einbrecher nutzt gekipptes Fenster

Am Samstag oder Sonntag machte sich ein Unbekannter ein gekipptes Fenster in Tannheim zu Nutze. Laut Polizeibericht war der Einbrecher zwischen 20 und 8 Uhr in der Leutkircher Straße. Dort fand er an einem Gebäude ein gekipptes Fenster. Das öffnete der Unbekannte und stieg ein. Im Innern suchte er Brauchbares. Er fand Geld und nahm es als Beute mit. Anschließend flüchtete der Einbrecher. Die Polizei aus Ochsenhausen (Telefon 07353/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.