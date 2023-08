Kandidat im Porträt

Berthold Hengge will Bürgermeister von Tannheim werden

Tannheim / Lesedauer: 3 min

Berthold Hengge bewirbt sich um das Amt des Tannheimer Bürgermeisters. (Foto: abseits24 )

Der Diplom–Verwaltungswirt tritt bei der Bürgermeisterwahl in Tannheim an. Seine Schwerpunkte und was ihm besonders am Herzen liegt.

Veröffentlicht: 23.08.2023, 05:00 Von: Birgit van Laak