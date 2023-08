Tango Sí! im Biberacher Sennhofsaal

Gefördert vom Impulsprogramm „Kultur nach Corona“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden–Württemberg trat Tango Sí! auch dieses Jahr wieder in Biberach auf.

Der Tanzsportverein Risstino hatte im Juli das Stuttgarter Tango Argentino Quintett Tango Sí! im Sennhofsaal zu Gast. Auch der Biberacher Jazzclub hatte zu der Veranstaltung eingeladen. Dadurch kamen knapp 70 Menschen im Sennhofsaal in Biberachs Altstadt zusammen. Gästen, die es vorzogen die dargebotene Musik im Sitzen zu genießen wurden rechts und links vor der Musikgruppe Plätze reserviert. Die Bandoneonistin, Karin Eckstein und die Violinistin Christiane Holzenbecher — bekannt auch als Leiterin des Stuttgarter Jazzchors — führten interessant und mit Wortwitz durch den Tango Argentino Abend. Sarah Umiger Klavier, Israel Vázques Gitarre, Florian Bony Kontrabass gaben den beiden Melodie Instrumenten eine groovende rythmische Basis, durften aber auch selbst hervorragende solistische Beiträge einbringen. Tango–DJ Thiemo Kahn von Albtango gab in den Randzeiten den Ton an zu dem bis Mitternacht getanzt wurde. Der Tanzsportverein Risstino bietet auf seiner Homepage einen Überblick über seine Aktivitäten.