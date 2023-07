Ausgestattet mit Regenmantel und Regenschirm versammelte sich die Reisegruppe des VdK`s, um am 1. Juli den geplanten Tagesausflug nach Augsburg anzutreten. Doch die regenverhangenen Wolken verschwanden schnell, und so konnte die Kaffeepause bereits bei schönem Wetter und mit fröhlichen Gesichtern genossen werden. Bei der Ankunft an der berühmten Augsburger Fuggerei wurden wir in zwei Gruppen für die Führungen aufgeteilt, so dass jeder an den beeindruckenden Informationen teilhaben konnte.

Alle staunten sehr über die ursprünglichen Beweggründe von Jakob Fugger, vor 500 Jahren diesen Ort für benachteiligte Menschen anzulegen, der sogar noch heute mit denselben Bedingungen geführt wird. Jakob Fugger verstand es, seine Zeit, seine Talente und Fähigkeiten zu nutzen und andere daran teilhaben zu lassen. Durch eine 1521 festgelegte Stiftung, soll diese Sozialsiedlung „in ewig Zeit“ bestehen und bedürftigen Menschen ein Zuhause bieten.

Bevor wir unseren Hunger stillen konnten, stand noch die Besichtigung der Neuen Fuggerstadt auf dem Programm. Nachdem jeder noch einige Zeit zur freien Verfügung hatte, ging bei einem gemeinsamen Abendessen ein schöner und sonniger Ausflugstag zu Ende.