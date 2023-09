Tagebuchmanufaktur Bücherei Unlingen

Fünf Kinder kamen am 10. August in die Bücherei im Pfarrhaus in Unlingen, um ihre eigenen Ferientagebücher herzustellen. Zuerst wurde der Umschlag mit viel Kreativität gestaltet. Dann mussten die zu beschreibenden leeren Blätter in den Umschlag eingebracht werden und mit farbigen, selbstgestalteten Vor- und Nachsatzpapieren festgeklebt werden. Die Pfarrbücherei war an diesem Nachmittag ein sehr buntes, kreatives Atelier, in dem jedes Kind sein eigenes Tagebuch produzierte. Zum Teil wurde dem Tagebuch schon die erste Geschichte anvertraut. Zum Abschluss wurden alle in der „Sonne“ mit einem Eis belohnt. Foto: Ilka Reize

