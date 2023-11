Tag des Kinderturnens beim FC Mittelbiberach

Mit dem bundesweiten Tag des Kinderturnens lädt der Deutsche Turner-Bund in Kooperation mit der Bewegungsinitiative Kinder Joy of Moving alle Kinder am zweiten Novemberwochenende ein, in die Welt des Kinderturnens reinzuschnuppern. Das diesjährige Motto: Zirkus. Der FC Mittelbiberach 1924 e. V. beteiligte sich an der Aktion und bewies am Samstag, den 12. November 2023 mit einem bunten Turnhallenzirkus nicht nur sportliche Vielseitigkeit, sondern auch ein großes Herz für die Kinder der Gemeinde.

Schon beim Betreten der Turnhalle wurden die Kinder von einem Zirkuszauber erfasst, als sie von allen Übungsleiterinnen in kunterbunten Clownskostümen empfangen wurden. Musikalisch begleitet von fröhlicher Zirkusmusik, führten sie die Kinder in einem Einmarsch durch die aufgebauten Turn-Stationen. Der perfekte Auftakt zu einem Tag voller Spaß, Bewegung und kindlicher Begeisterung.

Der Bühnenzauber sollte natürlich nicht fehlen und so hatten die Kinder auf einer eigens aufgebauten Bühne die Möglichkeit, ihre Talente und Ideen ohne festgelegte Programme zu präsentieren. Schnell war klar, dass die Kinder nicht nur ihre Sportkleidung, sondern auch ihre Kreativität mitgebracht hatten. Mit kleinen Turnübungen, akrobatischen Kunststücken, Jonglage, kurzen komödiantischen Einlagen und vielem mehr, sorgten die kleinen Talente für eine große Show.

Der Tag des Kinderturnens endete schließlich mit einer Urkundenübergabe, bei der alle 122 Kinder als Zirkuskinder gefeiert wurden. Andrea Ege, Abteilungsleiterin der Abteilung Gymnastik des FC Mittelbiberach 1924 e. V., resümiert: „Es war nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern ein Tag voller Lachen, Freude und purer Energie. Die Kinder haben nicht nur ihre Turnkünste gezeigt, sondern auch, wie wichtig es ist, Spaß am Bewegen zu haben“.