Am Samstag, 30. September, fand im Gewerbegebiet Aispel der Tag der offenen Tür des Notfalltrainings Warnack und Karl Traub Tanken und Waschen statt. Neben einer Hüpfburg für Kinder, Feuerlöschübungen und Möglichkeiten zur Verköstigung stellten sich die beiden Betriebe mit verschiedenen Anschauungsmaterialien vor. Es konnten zum Beispiel Erste-Hilfe-Maßnahmen an Puppen geübt oder der Blutzuckerwert getestet werden. Außerdem hatten die Besucher die Möglichkeit für einen Unkostenbeitrag von 1 Euro an einem Quiz teilzunehmen, dessen gesamter Erlös dem Kindergarten des Familienzentrums St. Uta Uttenweiler zugute kam. Um 18 Uhr wurde nach der Auflösung und Preisvergabe des Quiz der Kindergartenleitung V. Braun ein Scheck über 200 Euro überreicht. Die Kinder freuen sich schon sehr, wenn von dem Geld neue Spielsachen gekauft werden.

