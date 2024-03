Tag der Ausbildungsbotschafter an der Jakob-Emele-Realschule

Am 14. und 15. März fanden für die Klassenstufe 9 in bewährter Form die „Tage der Ausbildungsbotschafter“ statt. Dank der Zusammenarbeit der Handwerkskammer Ulm mit der Industrie- und Handelskammer Ulm sowie der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben konnte in diesem Jahr ein noch breiter gefächertes Angebot als im Vorjahr organisiert werden. Vor Ort waren unsere Bildungspartner Carthago Reisemobilbau GmbH, die SHW Automotive GmbH, die Liebherr Mischtechnik GmbH, die Steuerkanzlei Kaufmann, außerdem die Kreissparkasse Biberach, die Elektro Rehm GmbH, die Karl Prestle GmbH & Co KG, die Schreinerei Wirth-Bucher, der Friseursalon Reisacher, die Firma Hägele Bau, die Fischer GmbH sowie für den IT-Bereich die Firma mps public solutions.

Die Ausbildungsbotschafter der jeweiligen Unternehmen gaben den Schülerinnen und Schülern durch interessante und lebendige Kurzvorträge einen persönlichen Einblick in ihre jeweiligen Ausbildungsberufe sowie die Voraussetzungen und Wege in die Ausbildung. Auch ihre Unternehmen stellten sie jeweils mit Begeisterung vor. Durch den geringen Altersunterschied zwischen den Ausbildungsbotschaftern und den Schülerinnen und Schülern entwickelte sich mühelos eine vertrauensvolle und kommunikative Atmosphäre, in der auch von Schülerseite reges Interesse gezeigt wurde. Darüber hinaus gab es auch viele konkrete Nachfragen zu den einzelnen Berufsbildern, den Verdienst- und Weiterbildungsmöglichkeiten und den Praxiserfahrungen, die die Azubis bereits sammeln konnten. Auch der eine oder andere Tipp für die anstehende Bewerbungsphase und die Bewerbungsgespräche wurde ausgetauscht. Einig waren sich die Ausbildungsbotschafter zum Beispiel darin, dass die Neuntklässler jede Chance für ein Praktikum nutzen sollten, da sie nur so im Vorfeld herausfinden könnten, welcher Beruf ihnen wirklich liege.

Allen Beteiligten gilt ein herzliches Dankeschön für die erfolgreiche gemeinsame Organisation, ihr Engagement sowie den reibungslosen Ablauf. Der authentische Austausch ist jedes Jahr von Neuem ein großer Gewinn für die Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen!