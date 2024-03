Tabea Gerner berichtet über Tansania

Tabea Gerner aus Baustetten verbrachte ein spannendes Jahr in Tansania. Im Rahmen des weltkirchlichen Friedensdienstes hat sie an der Don-Bosco-Schule in Didia mitgearbeitet. Am Sonntagabend, den 17. März erzählte Tabea in der alten Schule in Wennedach von diesen eindrücklichen Erlebnissen. Mit vielen Bildern und kurzen Videos nahm sie die zahlreichen Gäste mit auf ihre Reise.

Tabea Gerner hat mit den Salesianer Priestern, Lehrern und anderen Freiwilligen die Schüler aus Tansania unterrichtet und auf dem Schulcampus mitgeholfen. Sie lernte viel über das Land, die Menschen und die Kultur und auch viele Worte in Kiswahili bzw. Suaheli, der Amtssprache Tansanias neben Englisch. Sie berichtete über das Schulsystem, von bunten Festen, wie Weihnachten und Ostern, über die Feldarbeit, das Zusammenleben und von vielen privaten Eindrücken. Interessant waren auch die Beiträge über das Kochen, das Essen, das Wetter mit Trocken- und Regenzeit und die Begegnungen und Erlebnisse mit den Menschen Vorort. Abschließend musste Tabea noch viele Fragen beantworten.

Die Gäste honorierten den Vortrag mit einer großen Spendenbereitschaft, so kamen über 800 Euro zusammen. Die Dorfgemeinschaft Wennedach bot während einer Pause den Gästen Saitenwürste und Getränke an, die Unkosten wurden ebenfalls gespendet. Die Spenden gehen an ein Sozialprojekt zur Schulspeisung für das Mittagessen der Secondary School in Moshi.