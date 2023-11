SVS Turnerinnen erfolgreich bei K-Stufen Wettkämpfen

Die Turnerinnen des SV Sulmetingen haben erfolgreich bei den K-Stufen Wettkämpfen in Laichingen und Munderkingen teilgenommen.

Bereits bei der Hinrunde am 21.10 in Laichingen starteten vier Turnerinnen des SVS in der Altersklasse K7 (2012/2011) und erzielten gute Platzierungen im Mittelfeld. Bei der Rückrunde am 25.11 in Munderkingen starteten die Turnerinnen zu siebt und erzielten wiederum gute Ergebnisse im Vorderen- wie auch im Mittelfeld.

Im Gesamtergebnis beider Wettkämpfe wurden die erreichten Punkte der Hin- und Rückrunde addiert und somit erreichte Emma Frommann den 3. Platz mit 97,95 Punkten in der Altersklasse K7 (2011). Lena Frommann erreichte mit 49,75 Punkten den 2. Platz der K6 (2013) im Tagessieg der Rückrunde in Munderkingen.

Als Mannschaft der K7 erreichten die Sulmetinger Turnerinnen über beide Wettkämpfe hinweg insgesamt 268,65 Punkte und landeten somit zufrieden auf dem 3. Platz.