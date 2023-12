SVS Triathleten blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Kurz vor dem Jahreswechsel fand die Jahresabschlussfeier und Mitgliederversammlung der SVS-Triathlonabteilung statt. Abteilungsleiter Reinhold Türr durfte zahlreiche Mitglieder begrüßen und rückblickend über die Saison 2023 berichten, einen Blick auf das kommende Jahr werfen und mit einigen Neuigkeiten die Mitglieder auf den aktuellen Stand bringen. Das Jahr 2023 war für die Triathleten mit knapp 100 Wettkampfteilnahmen ein sehr erfolgreiches Jahr, 24 mal durften die SVS-ler auf das Treppchen zur Siegerehrung steigen. Besondere Wettkämpfe waren die Langdistanzen in Klagenfurt, Roth und die Ironman-WM in Nizza, wo alle SVS-Triathleten erfolgreich ins Ziel kamen. Neben vielen Kurzdistanzwettkämpfen in der Triathlondisziplin nahmen die Mitglieder auch an Marathons, Halbmarathons, Ultra-Trailläufe, 24-Stunden-Schwimmen und Mountainbikerennen teil. Ein Höhepunkt war natürlich die vereinseigene Meisterschaft, die in Erbach ausgetragen wurde. Vereinsmeisterin darf sich Anna Dangelmayr nennen, Martin Dangelmayr (Sprintdistanz) und Tobias Wutz (Olympisch) wurden bei den Herren Vereinsmeister. Der deutsche Vizemeistertitel, der von Tobias Wutz in der Altersklasse M40 im Crosstriathlon erzielt wurde, sorgte natürlich auch für gute Stimmung in der Triathlonabteilung. Für das Jahr 2024 stehen nicht weniger Wettkämpfe im Terminkalender. Beim Kult-Triathlon in Roth, der in Europa mit ca. 300.000 Zuschauern zu den größten Events zählt, werden sieben Mitglieder aus der SVS-Triathlonabteilung starten. Hierbei ist erstmals eine Damenstaffel vom SVS dabei. Kerstin Bitzigeio wird dabei 3,8 km Schwimmen, Denise Stöferle übernimmt die 180 km lange Raddisziplin und Verena Veneruso wird den abschließenden Marathon übernehmen. Außerdem wird Denise Stöferle erstmals die Ironman-Distanz in Frankfurt bei der Europameisterschaft der Frauen komplett alleine in Angriff nehmen und somit SVS-Geschichte schreiben, da sich bisher nur die SVS-Herren an die Ironman-Distanz wagten. In der Vorstandschaft der Triathlonabteilung gab es kleine personelle Veränderung, wobei Reinhold Türr weiterhin als Abteilungsleiter im Amt bleib. Denise Stöferle ist nun stellvertretende Abteilungsleiterin, Martin Dangelmayr, Christian Conrad, Tobias Wutz, Andreas Glaser und Jana Engler machen als fünfköpfiges Ausschussteam die Vorstandschaft komplett.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.