SVS Triathlet Tobias Wutz ist Deutscher Vizemeister

Bei hochsommerlichen Temperaturen haben die beiden Sulmetinger Triathleten Tobias Wutz und Benjamin Obermaier an zwei hochkarätigen Wettkämpfen teilgenommen. Tobias Wutz startete bei den Deutschen Cross–Triathlon Meisterschaften im Rahmen des O–See Challenge, wo der „Xterra Germany“ ausgetragen wurde. Zum zweiten mal darf sich Wutz nun Deutscher Vizemeister im Cross–Triathlon in der Altersklasse M40 nennen, da er sich mit einer Zeit von 3:56 Stunden den zweiten Platz sicherte. Kein einfaches Rennen, da an diesem Tag 34 Grad Lufttemperatur herrschte und beim Schwimmen mit einer Wassertemperatur von 25 Grad auch kein Neoprenanzug erlaubt war. Die 1500 Meter lange Schwimmstrecke als Auftaktdisziplin war für Wutz kein Problem und konnte sich dann mit dem Mountainbike auch auf der 37 Kilometer langen Radstrecke mit insgesamt 1049 Höhenmetern gut behaupten.

Obwohl beim abschließenden Lauf von zehn Kilometern nochmals 136 Höhenmeter dazu kamen, konnte Wutz den zweiten Platz halten und erreichte erfolgreich die Ziellinie. Benjamin Obermaier nahm beim Allgäu Triathlon in Immenstadt teil und startete über die Classic Distanz, wobei 1900 Meter Schwimmen, 84 Kilometer Radfahren und 20 Kilometer Laufen gemeistert werden mussten. Auch dies alles andere als einfach, da auch hier hochsommerliche Temperaturen herrschten und die Radstrecke mit 1250 Höhenmetern sehr anspruchsvoll war. Unter rund tausend Teilnehmern auf der Classic Distanz belegte Obermaier mit einer Zeit von 5:43 Stunden den 54. Platz in seiner Altersklasse. Das nächste große Wettkampfereignis für die Sulmetinger Traithlonabteilung ist nun die Ironman–Weltmeisterschaft in Nizza am 10. September. Hier wird erneut Martin Felber starten, der letztes Jahr schon erfolgreich bei der WM auf Hawaii teilnahm.