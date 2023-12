SV Steinhausen I bleibt Tabellenführer der Bezirksliga

Nachdem Ralf Deiringer in einer sehr scharfen und komplizierten Partie unterlag, steuerten Kai Wohnhaas und Viktor Shimuk die ersten beiden Remis (je 0,5 Punkte) zum Mannschaftssieg bei. Beiden Spielern gelang es, sich aus schwierigen Stellungen zu befreien. Sie verbesserten sehr geschickt die Stellung Ihres schlechtstehenden Läufers und hatten dann mindestens Ausgleich.

Mathias Schädler glich mit seinem Sieg zum 2:2 Zwischenstand aus. Taktisch war er seinem Gegner immer einen Schritt voraus. Zwei Mehrbauen genügten zum sicheren Sieg. Einen wichtigen halben Punkt erkämpfte Frank König für Steinhausen, der eine Verluststellung noch in ein Remis umbog. In eine Falle lockte Andreas Schädler seinen Gegner. Den minimalen Materialvorteil von Turm gegen Läufer und Bauern baute der Steinhauser Spieler aus und gewann letztendlich souverän. Stark spielte auch Dieter Rybka auf. Er berechnete die Gewinnvariante im Endspiel sehr genau und lies seinem Gegner keine Chance mehr. Verdient Remis endete die Partie von Norbert Schädler. Beide Spieler boten starkes positionelles und fehlerfreies Schach.

Markdorf III - Steinhausen III 1 : 3

Unsere Jungs der dritten Mannschaft liefern heute eine taktisch hervorragende Leistung ab. Den ersten Punkt sicherte Lukas Stocker, der seine jüngere Gegnerin regelrecht überrollte. Dann musste dafür Christoph Stocker trotz starker Gegenwehr seinem Gegner den Sieg überlassen. An Brett 1 spielte Jan Ivancuk aufmerksam und erreichte nach und nach Stellungsvorteile die er zum Sieg nutzte. An Brett 3 hatte Calem Wiest mit dem Mannschaftsführer aus Markdorf den dicksten Brocken vor sich.

Eine Kombination mit durchdachtem Turmopfer im Mittelspiel brachte im entscheidenden Stellungsvorteil mit Damengewinn und anschließendem Mattangriff.

Riedlingen III - Steinhausen IV 2 : 2

Man wusste im Voraus, dass die ältere Mannschaft aus favorisiert war. Und so mussten an den Brettern 2 und 3 Jonas Schöllhorn und Matthias Schad Gegnern bald den Sieg überlassen. An Brett 1 entwickelte Sebastian Martin eine Partie mit wechselnden Stellungsvorteilen. Doch konnte er am Ende seinen Gegner mit einer schönen Kombination überraschen und gewann. An Brett 4 erreichte Valentin Weiß ein beachtliches Remis, welches dann nachträglich von der Staffelleitung wegen eines Riedlinger Aufstellungsfehlers noch in einen Sieg umgewandelt wurde.