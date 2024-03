SV Steinhausen 1 festigt Schach-Bezirksligaplatz zwei

Bereits in der ersten Spielstunde geschah einiges. Brett 3 ging kampflos an Steinhausen. An Brett 1 gab es von Andreas Schädler ein schnelles Remis und an Brett 2 von Mathias Schädler einen Blitzsieg nach 12 Zügen durch eine Springergabel auf Dame und König.

Dieter Rybka baute den Vorsprung anschließend durch seine besser postierten Figuren und Angriff souverän aus, ehe Herbert Waltner gegen die Russische Verteidigung nach langem Ringen unterlag. Den vollen Punkt zum 4,5:1,5 Zwischenstand und somit auch sicheren Sieg steuerte Ralf Deiringer bei. Dessen Schwerfiguren waren erfolgreich im Angriff auf den gegnerischen Monarchen.

Frank König und sein Gegner trennten sich in einer unterhaltsamen Partie Remis durch Dauerschach. Norbert Schädler hatte in der letzten Partie das Nachsehen gegen starke gegnerische Bauern auf der 7 Reihe. Die Umwandlung in eine Dame war unvermeidbar. So lautete der Endstand 5:3 für Steinhausen. Um sich die Vizemeisterschaft in der Bezirsliga Oberschwaben zu sichern, genügt dem SV Steinhausen 1 im letzten Spiel gegen Laupheim bereits ein Unentschieden.

Die 2. Mannschaft erntete am Sonntag den verdienten Lohn für eine sehr konzentrierte Leistung. An den Brettern fünf und sechs spielten zwei Ravensburger Urgesteine. Trotzdem konnte Franz Maier seinem Gegner ein Remis abringen, Jan Ivancuk gewann im Endspiel einen Turm, worauf sein Gegner aufgab. An Position 1 - 4 hatte Ravensburg hatte Ravensburg starke schwer auszurechnende Jugendliche eingesetzt. So musste Michael Gnandt bald seine Partie nach Figurenverlust aufgeben. Aber dann ging alles an Steinhausen. Alexander Kienle spielte seinen Gegner gekonnt aus. Herbert Waltner vollendete einen Königsangriff mit Matt. An Brett 1 drängte Reinhard Schätzle seinen Gegner mit taktisch klugem Spiel so in die Defensive, dass dieser keine Verteidigungsmöglichkeit mehr sah und ebenfalls aufgab.