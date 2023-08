SV Stafflangen feiert ein erfolgreiches Jubiläum

Mit einem textlichen und musikalischen Feuerwerk starteten „Die schrillen Fehlaperlen“ am Freitagabend des letzten Juliwochenendes in das 75–jährige Jubiläum des Sportvereins Stafflangen (SVS). Gründungs– und Ehrenmitglied Franz Aßfalg war am Sonntag Ehrengast beim Festakt.

Mit ihren Klassikern wie „Aber mir roichts, wenn i woiß, dass i kennt, wenn ich wett …“ hatten die Perlen aus dem Fehlatal die Lacher schnell auf ihrer Seite. Die vier Damen Karin, Moni, Tine und Babs erzählten von ihren Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht. Gemeinsam stellten sie fest: „Unter jeder Steppdecken kann a Depp stecken“. Zum Schluss waren sie sich aber wieder einig: „Lieber einen Depp unter der Deck, als gar koin Ma“. Ferdi, der Quotenmann an der Gitarre, rückte mit seinen Liedern das Männerbild aus seiner Sicht wieder zurecht. Die Besucher erlebten turbulente und mal schräge Vorträge, die sie in bester Stimmung mit viel Beifall honorierten. Alles in allem: Schrill, schriller, Fehlaperlen!

Am Samstagnachmittag gab es Aktionen für die Kinder und elf Mannschaften nahmen an einem Völkerballturnier teil. Die „Ballmänner“ sind bei der Preisvergabe auf dem Festplatz vor der Halle zum Sieger gekürt worden. Mit ohrenbetäubendem Lärmpegel aus den Lautsprecherboxen trat danach die Cover Band „Finale Line“ auf. Bald darauf verließen die ersten Gäste den Festplatz. Dabei waren Bemerkungen wie „Das muss ich mir nicht antun“ oder „Denen gehört der Stecker gezogen“ zu hören. Keine gute Werbung für die junge Formation, die bereits bei ihrem stundenlangen Soundcheck am Nachmittag das Völkerballturnier auf dem Sportplatz überschallte.

Mit gefälliger Unterhaltungsmusik unterhielt die Musikkapelle Stafflangen mit Peter Schirmer nach dem Festakt zum Frühschoppen und Mittagessen. Franz Aßfalg war Ehrengast und konnte früheren Bekannten und ehemaligen Fußballspielern die Hände schütteln.

Ein Bambini–Turnier, schwungvolle Tänze der Gardetanzgruppe (Leitung Simone Maurer), Auftritte der Kindertanzgruppen von Maja Jeggle, Marlena Mayer und Sarah Maucher, sowie Aufführungen der Line–Dance–Gruppe mit Sieglinde Wiedenmann, standen am Nachmittag auf dem Programm. Den Ausklang der Festtage gestaltete die Kapelle StafflBlech mit Titeln aus der Blasmusikszene, sowie Hits aus Rock und Pop.