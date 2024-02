SV Burgrieden glänzt mit Jugendturnier

Die Jugendabteilung des SV Burgrieden zeigt wiederum Stärke bei der Ausrichtung des Jugendturnieres am vergangenen Wochenende. 40 Mannschaften mit 300 kleinen und großen Fußballern und eine volle Rottalhalle mit über 500 Gästen waren eine große Herausforderung für die Organisatoren.

Jugendleiter David „Pepi“ Perrone zollte ein großes Lob an die Helfer. Selbst der 1. Vorstand Erwin „Erre“ Mohr sprach von einer genialen und beispielhaften Organisation. Alle Spieler des Turnieres über zwei Tage erhielten einen Pokal, was die jungen Kicker besonders freute. Auch die Trainer der teilnehmenden Mannschaften sprachen ihre Anerkennung für die gelungene Veranstaltung aus. Selbst die Trainer vom großen FV Illertissen seien sehr positiv überrascht gewesen, so Spielleiter Matthias „Matze“ Dreiz.

Die sehr gute Jugendarbeit beim Sportverein Burgrieden begründe sich auch auf das junge und motivierte Trainerteam auf das der Verein sehr stolz sei, so die Vereinsleitung.