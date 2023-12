SV Bad Buchau und bidi feiern zweijährige Partnerschaft

Es ist ein besonderer Anlass für die bidi Bildung Digital GmbH und den SV Bad Buchau (Abteilung Fußball): Sie feiern das zweijährige Jubiläum ihrer Partnerschaft, die seit September 2021 besteht. Diese Kooperation hat nicht nur weitere Bildungschancen für Kinder und Jugendliche eröffnet, sondern auch dazu beigetragen, den Fußballnachwuchs in Bad Buchau zu fördern.

Die bidi Bildung Digital GmbH ist eine deutschlandweit agierende und vor allem in Baden-Württemberg etablierte Plattform für individuelle und flexible Online-Nachilfe. Mit über 1.000 qualifizierten Tutor:innen bietet bidi hochwertige Unterstützung für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und Fächer. Durch die Kooperation mit mehr als 300 Partnerschulen, wovon ein Großteil in Baden-Württemberg liegt, hat bidi bereits über 15.000 Familien geholfen, kostenfreie Nachhilfe in Anspruch zu nehmen. Diese individuelle Förderung wird durch verschiedene Finanzierungsprogramme wie „Lernen mit Rückenwind“ ermöglicht.

bidi organisiert als einziger Bildungsdienstleister Deutschlands kostenlosen Nachhilfe-Unterricht. Für die Jugendfußballmannschaft des SV Bad Buchau hat bidi unter anderem Trikotsets und Trainingsjacken gesponsert, um Teamgeist und Zusammengehörigkeit zu fördern. Denn ein erklärtes Ziel des Bildungsstartups ist es Talente zu fördern und Potenziale aufzudecken.

„Ich freue mich, unser zweijähriges Jubiläum dieser Kooperation zu feiern“, sagt Amadeo Gaigl, Geschäftsführer von bidi Bildung Digital GmbH. „Wir wollen nicht einfach als Sponsor auftreten, sondern dazu beitragen, in der Region kostenfreie und individuelle Förderung für junge Menschen zu ermöglichen und damit einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten, der auch bei den Familien ankommt.“

„Die Abteilung Fußball des SV Bad Buchau freut sich über das bisherige und zukünftige Engagement der bidi Bildung Digital GmbH, um die jungen Talente auf und neben dem Platz weiter fördern zu können.“, ergänzt Uwe Bohner, Jugendfußballleiter. „Über 35 ausschließlich ehrenamtlich tätige Übungsleiter:innen trainieren bzw. kümmern sich um ca. 220 Spieler:innen. Ziel ist es, die Talente der jungen Fußballspieler:innen optimal zu entwickeln und ihnen den Spaß am Fußball zu vermitteln. In Verbindung mit den sportlichen Fähigkeiten soll auch die gesundheitliche und soziale Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden.“