Welche Ausflüge bieten sich für die Sommerferien an? Wo lohnt sich ein Besuch mit der Familie? Schwäbische.de stellt in der Ausflugsserie „Sommertipps in der Region“ einmal wöchentlich Aktivitäten im Kreis Biberach und dem Alb–Donau–Kreis vor. Die Ausflüge führen in die Natur, in Museen oder auch zu sportlichen Programmen.

Zudem haben die Redakteure Helen Belz und Simon Schwörer sowie Volontär Frederic Schenkel einige Attraktionen in der Region selbst besucht und stellen diese jeweils einmal pro Woche in einem Video vor — im dritten Teil wagen wir zum Stand–Up–Paddling (SUP) am Laupheimer Baggersee.

Klettern und Paddeln in Laupheim

Verschiedenes ist am Baggersee in Laupheim geboten: Als eine der großen Freizeitanlagen Süddeutschlands können sich sowohl Profis als auch Einsteiger beim Freiluft–Klettern im Mobi–Park am Baggersee in Laupheim versuchen. Zur Verfügung stehen acht Parcours mit 80 Kletterübungen. Das Mindestalter beträgt sechs Jahre, eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten ist unter 18 Jahren notwendig.

Reporter Frederic Schenkel versucht sich im Stand-Up-Paddling auf dem Laupheimer Baggersee (Foto: Simon Schwörer )

Für eine Kletterzeit von maximal zweieinhalb Stunden nach der Sicherheitseinweisung bezahlen Erwachsene 24 Euro, Jugendliche von zehn bis 17 Jahren 20 Euro und Kinder von sechs bis neun Jahren 18 Euro. Zusätzlich ist auch ein Klettertrainer buchbar. Ebenfalls lädt der Mobi–Park zum Wassersport — sowohl auf dem Kanu als auch auf dem SUP. Für einen Zeitraum von 30 Minuten verlangen die Betreiber hierfür 8 Euro.

Gigantische Aussicht in Ulm

Wer schwindelfrei ist und hoch hinaus möchte, kann den höchsten Kirchturm der Welt — das Ulmer Münster — erklimmen. 768 Stufen führen die 161,53 Meter hohe Kirche hinauf. Zudem bietet das evangelische Gotteshaus sonntags um 14 Uhr Führungen an; Karten hierfür gibt es im Münstershop.

768 Stufen führen auf den 161,53 Meter hohen Kirchturm des Ulmer Münsters. (Foto: Stefan Puchner/dpa )

Der Erwachsenenpreis für eine Turmbesteigung beträgt 7 Euro; Kinder zahlen 4,50 Euro um den Kirchturm erklimmen zu dürfen. Nach rund zwölf Minuten Aufstieg bietet sich ein Panorama–Blick auf die Altstadt bis zur Donau.

Naturerlebnis im Lautertal

Ob Burgruinen, Aussichtsplattformen oder Fußgängerbrücken — im Lautertal auf der Schwäbischen Alb ist für Naturfreunde ein besonderes Erlebnis garantiert.

Die Schwäbischen Alb bietet Naturfreunde besondere Erlebnisse. (Foto: Marijan Murat/dpa )

Wer sich auf eine längere Wanderung von etwa drei Stunden und rund 400 Höhenmetern einlassen will, dem sei ein Rundweg empfohlen, der in Erbstetten am bewaldeten Hang in der Straße zum Wartstein beginnt und durch den autofreien Bereich des Großen Lautertals und des engen Wolfstals führt.

Fahrt mit der letzten Schmalspurbahn

Wer mit dem „Öchsle„ fährt, ist wahrhaft auf historischen Spuren; denn es handelt sich hierbei um die letzte vollständig erhaltene Schmalspurbahn der Königlich Württembergischen Staatseisenbahn. Seit 1985 wird das „Öchsle“ durch einen Verein betrieben und zählt mit rund 46.000 beförderten Gästen zu den großen touristischen Attraktionen im Landkreis.

Die Fahrtstrecke des Öchsles verläuft durch die malerische Landschaft Oberschwabens. (Foto: Christoph Schneider )

Vom 1. Mai bis zum 8. Oktober fährt das „Öchsle“ jeden Sonntag, jeden ersten Samstag im Monat sowie zwischen Mitte Juli und Anfang September auch donnerstags. Abfahrt ist um 10.30 Uhr und 14.45 Uhr in Warthausen, oder in Ochsenhausen um 12 Uhr oder 16.15 Uhr. Die Strecke verläuft dann durch die malerische Landschaft Oberschwabens. Die einfache Fahrtzeit beträgt 70 Minuten und kostet 14 Euro. Für Hin– und Rückfahrt bezahlen Besucher 18 Euro.

Ermäßigungen gibt es für Familien und Gruppen. Wer ein noch spezielleres Erlebnis haben möchte, kann sich auf Anfrage zudem auf eine Oktober–Fahrt im Mondschein oder eine Winterdampffahrt im November einlassen.