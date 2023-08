Sulmetinger Triathleten in Ravensburg dreimal auf dem Podium

Beim Ravensburger Triathlon haben am vergangenen Wochenende sieben Triathletinnen und Triathleten vom SV Sulmetingen erfolgreich teilgenommen. Bei perfekten und nicht zu heißen Lufttemperaturen waren insgesamt über 300 Sportler am Start, wobei der Regen glücklicherweise während des Wettkampfs ausblieb und somit die anspruchsvolle Radstrecke mit steilen Anstiegen und Abfahrten sowie engen Kurven trocken blieb.

Bei den Schülern waren die Geschwister Elina und Noah Dangelmayr am Start und konnten sich im Teilnehmerfeld erfolgreich behaupten. Elina musste in der Schüler B–Klasse (Jahrgang 12/13) bereits alle drei Disziplinen meistern. Nach 75 Meter Schwimmen, 1000 Meter Radfahren und 500 Meter Laufen kam sie mit 11:08 Minuten als Dritte ins Ziel und durfte sich über den Podestplatz freuen. Noah musste in der Schüler C–Klasse (Jahrgang 14/15) zwei Disziplinen meistern, ebenfalls 75 Meter Schwimmen und 500 Meter Laufen. Mit einer Gesamtzeit von 4:31 Minuten erkämpfte sich Noah den achten Platz.

Die Erwachsenen der Sulmetinger Triathlonabteilung, die alle die gleiche Distanz von 750 Meter Schwimmen, 24 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen meistern mussten, waren teilweise ebenfalls bei der Siegerehrung auf dem Podest zu sehen.

Anna Dangelmayr war mit einer Zeit von 1:25 Stunden in der Gesamtwertung der Frauen auf Platz neun gewertet, in ihrer Altersklasse reichte es sogar zum ersten Platz. Martin Dangelmayr war mit 1:19 Stunden schnellster SVS–Triathlet und wurde in seiner Altersklasse Dritter. Guido Maier kam zehn Minuten später mit 1:29 Stunden ins Ziel und platzierte sich in seiner Altersklasse auf Rang 13. Benjamin Obermaier wurde mit einer Zeit von 1:31 Stunden in seiner Altersklasse auf Platz 16 gewertet, gefolgt von Reinhold Türr, der mit 1:39 Stunden in seiner Altersklasse den vierten Platz erzielte.