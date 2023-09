Sulmetinger Triathlet erfolgreich in Nizza

Der Sulmetinger Triathlet Martin Felber hat bei der Ironman Weltmeisterschaft in Nizza wieder mit einer sensationellen Form überzeugen können. Der Ironman Nizza war bereits die zweite WM–Teilnahme für Felber, seine WM–Premiere konnte er letztes Jahr ebenfalls mit einem sehr guten 15. Platz in der Altersklasse 50—54 auf Hawaii feiern.

Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Nizza kamen für die insgesamt 2095 Triathleten bei der Radstrecke ganz besondere Herausforderungen hinzu. Die Radstrecke mit insgesamt 180 Kilometern beinhaltete nicht nur 2400 Höhenmeter, es kamen auch gefährliche Abschnitte und enge Kurven bei den Abfahrten hinzu. Für die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke im Meer benötigte Felber 1:20 Stunden und lag hier noch nicht auf den vorderen Plätzen, was sich aber beim Radfahren und Laufen noch ändern sollte.

Die Radstrecke meisterte Felber in 6:05 Stunden, was einer Geschwindigkeit von 29,49 Kilometern pro Stunde entsprach, aufgrund der vielen Höhenmeter eine sehr starke Leistung. Beim abschließenden Marathon von 42,2 Kilometern konnte dann Felber in seiner Paradedisziplin mit einem sehr guten Ergebnis punkten. Für den Marathon benötigte er nur 3:15 Stunden und kam dann mit insgesamt 10:53 Stunden erfolgreich und glücklich ins Ziel.

Felber platzierte sich somit im WM–Ranking auf Platz 29 von insgesamt 316 Altersklassenkonkurrenten. Für die Sulmetinger Triathleten ist die Wettkampfsaison mit diesem Saisonhöhepunkt in Nizza fast vorbei. Für ein paar Mitglieder steht jetzt noch der ein oder andere Herbstmarathon auf dem Terminplan, anschließend folgt dann nach einer regenerativen Phase ab Dezember wieder das Aufbautraining für die Saison 2024.