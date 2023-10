Sugar-Baby-Movers vom TSV Laupheim lassen es krachen

In der aufwändig im Stil der 50er Jahre dekorierten Bühler Halle sind zahlreiche Tänzer sogar bis aus der Schweiz der Einladung zum 40. Jubiläum der Sugar-Baby-Movers vom TSV Laupheim gefolgt. Die Halle war mit über 200 Gästen voll belegt.

Vor dem offiziellen Beginn fand die Schnupperstunde „Erste Schritte im Boogie-Woogie“ statt, an der viele Paare teilgenommen haben. Abteilungsleiter Martin Brunotte begrüßte alle Anwesenden, besonders die Ehrengäste. TSV-Präsidentin Iris Godel-Rupp lobte: „Ihr habt Großartiges geleistet in den vergangenen 40 Jahren und ich bin zuversichtlich, dass das so weitergeht“.

Peter Reißig ging in seinem Grußwort auf die Anfänge der Rock´n´Roller und seine Zeit als erster Trainer ein. Das Ehepaar Reißig gratulierte zur rundum gelungenen Veranstaltung: „Die Musik war super und wir haben die Atmosphäre sehr genossen“. Hans-Peter Rieger „Morri“ erzählte Anekdoten aus der Zeit, als er den Rock´n´Rollern erste Auftritte verschaffte.

Nach der Begrüßung legte die Band SHAKIN´UP richtig los. Im Nu war die Tanzfläche voll und das sollte bis zum Schluss so bleiben. In den Pausen wurden Showtänze gezeigt: Ein schwungvoller Charleston und eine ausgefeilte Boogie-Woogie-Formation, beides fand großen Anklang beim Publikum. Joe aus Bad Saulgau lobte: „Es war ein schöner Abend, die Musik war richtig gut und viele nette Gespräche“. Auch die Band hatte ihren Spaß an diesem gelungenen Abend. „Die Leute haben den ganzen Abend getanzt, es motiviert uns sehr, wenn unsere Musik so gut ankommt“, sagte Stefanie von SHAKIN´UP.

Das Ehepaar Schäfer aus Laupheim hatte ebenfalls Spaß an der Musik. Die beiden gehören inzwischen zur älteren Generation, haben schon in ihrer Jugend mit Begeisterung Rock´n´Roll getanzt. Trainerin Petra Stein war beeindruckt, dass so viele Gäste gekommen sind. „SHAKIN ´UP hat super gespielt und unsere Auftritte haben den Abend abgerundet“, sagte Stein. Sie ist stolz auf die Leistungen der Auftrittspaare und lobte die Ausschussmitglieder, die diese Veranstaltung durch ihre gute Zusammenarbeit erst möglich gemacht haben.

Stein bedankte sich bei der Tennisabteilung Bihlafingen für die hervorragende Bewirtung. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. TSV-Präsidentin Godel-Rupp war begeistert: „Miteinander Spaß und Freude haben, das ist euch mega gelungen. Mundwinkel oben ‐ etwas anderes habe ich nicht gesehen“.