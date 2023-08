Sturmböe fegte Sonnenschirm in Richtung Altar

Bei herrlichem Wetter, es war nicht ganz so heiß wie die Tage zuvor, feierte der Musikverein Mittelbiberach am Schulhof der Schule Mittelbiberach sein Sommerfest. Zwei Tage lang, Sonntag und Montag.

Die Festmesse hielt Pfarrer Frank Schwegler aus Birkenhard. „Heute ist mein letzter Urlaubstag,“ so der Priester, „ich war hier auf Urlaub und gehe morgen wieder in meine Gemeinde in die Schweiz zurück nach Chur.“, so begann Schwegler die Festmesse. In seiner Predigt wies der Priester in Anlehnung an den Evangeliumstext hin, dass wir uns bei der Suche nicht nach den weltlichen Gütern abmühen sollten, sondern diese Kraft für die Suche nach dem Schatz für die Ewigkeit einsetzen.

Ein umfangreiches Liederblatt hat der Musikverein vorbereitet. Die Gemeinde sang engagiert mit. Die Musikkapelle spielte unter der Leitung von Josef Ege geistliche Lieder. Beim „Heilig, heilig, heilig“ von Franz Schubert aus der „Deutschen Messe“ merkte man, dass dieses Lied längst Volksgut geworden ist, das zeigte, dass sehr viele Menschen mitsangen. Doch plötzlich kam eine Sturmböe auf, die den Sonnenschirm vom Dirigenten in Richtung Altar schleuderte. Gott sei Dank gab es keine Verletzungen, gleich waren Menschen zur Stelle, die aufräumten und zerborstenes Glas beseitigten. Nach einer kurzen Unterbrechung und nach erfolgtem erneutem Eindecken des Altars wurde die Heilige Messe fortgesetzt. Beim Lied „Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn“ hatten die Worte nun eine besondere Bedeutung gewonnen. Viele Gläubige waren gekommen, und trotz der Ferienzeit waren neun Ministranten am Altar. Im Anschluss an den Festgottesdienst ging es mit weltlichen Liedern mit den „Oldies“ weiter. Auf dem Programm standen dann das Musizieren der Jugendkapelle Mittelbiberach, Reute & Rissegg–Rindenmoos. Am Montag folgte die Feierabendhockete mit der Musik vom Musikverein Mettenberg.