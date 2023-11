Studienfahrt der Katholischen Erwachsenenbildung

Die Teilnehmer der Studienfahrt trafen sich zu einem gemütlichen Abschluss der Reise. Sie führte nach Creglingen zum Marienretabel von Tilmann Riemenschneider und zur Stuppacher Madonna von Matthias Grünewald in Bad Mergentheim. Bei einer Schifffahrt auf dem Main nach Veitshöchheim und Besuch des Schlossparkes, wurde das Hotel in der Würzburger Innenstadt bezogen. Ein Tag war der Stadt Würzburg gewidmet. Nach einer Citytour-Rundfahrt durch die Stadt, Besichtigung der Residenz, des Domes und der Stiftskirche Neumünster blieb den Teilnehmern genügend Zeit, die Innenstadt mit der Marienkapelle, dem Falkenhaus und der Alten Mainbrücke zu besuchen. Ein besonderes Erlebnis war der Besuch in Frankfurt am Main. Führungen durch den Kaisersaal im Römer (Rathaus) und die Paulskirche vermittelten Einblicke in die Geschichte und den Tagungsort der Nationalversammlung 1848/49 als erste Volksvertretung für ganz Deutschland. Den Kaiserdom St. Bartholomäus und die Altstadt sahen viele Besucher zum ersten Mal. Ein Höhepunkt war der Rundgang durch die Altstadt von Bamberg mit einer eindrucksvollen Führung im Kaiserdom St. Peter und St. Georg. Auf dem Rückweg nach Würzburg wurde die Wallfahrtskirche Maria im Weingarten mit der in den 60iger Jahren gestohlenen Madonna im Rosenkranz von Tilmann Riemenschneider in Volkach besucht. Bei der Heimreise wurde die Gruppe in Dinkelsbühl durch die schöne Altstadt mit ihren imposanten Häusern geführt. Bei einem Besuch des Sieger Köder Museums und der Hl. Geist Kirche in Ellwangen erklärte eine Führung Bilder und die Glasfenster des 2015 verstorbenen Priesters und außergewöhnlichen Künstlers Sieger Köder. Zum Abschluss der Reise wurde das Rieskrater-Museum in Nördlingen besucht. Das abwechslungsreiche Programm der Reise hat bei den Teilnehmern bleibende Erinnerungen hinterlassen und sie freuen sich auf die neue Studienfahrt ins Saarland im nächsten Jahr.

