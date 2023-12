Strömungsretter und Ausbilder der DLRG bilden sich fort

Am Wochenende vom 17. bis 19. November nahmen sechs Mitglieder der Ortsgruppe Biberach an verschiedenen Lehrgängen in der DLRG- Rettungswache in Neu-Ulm teil.

Lisa Krug, Jonas Mayer und Selina Mayer besuchten eine Fortbildung für Lehrscheininhaber. Alle drei sind Ausbilder für Schwimmen z.B. Anfängerschwimmen und Rettungsschwimmen, was unter dem Begriff „Lehrschein“ zusammengefasst wird. Auf dieser Fortbildung wurden neue methodische Möglichkeiten der Kursgestaltung besprochen und die Handhabung verschiedener Rettungsgeräte aufgefrischt.

Die Strömungsretter Anna Angele, Johannes Rothenhäusler und Jörg Schönig nahmen an einem Seiltechnik- Lehrgang teil. Zur Rettung aus schnellströmenden Gewässern oder bei Hochwasser können Strömungsretter verschiedene seiltechnische Verfahren nutzen, die auf diesem Lehrgang vertieft wurden. Beispielsweise wurde wichtige Knoten, das Abseilen von einem Turm und die Personenrettung an einem steilen Hang bzw. der Uferböschung intensiv geübt.

Alle Teilnehmer konnten das Lehrgangswochenende erfolgreich und mit vielen neuen, interessanten Eindrücken abschließen.