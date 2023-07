Straßburg — immer eine Reise wert!

Auf Abschlussfahrt ging Anfang Juli das kaufmännische Berufskolleg der Beruflichen Schule Riedlingen. Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von den Lehrerinnen Ute Bez und Anela Schmidt.

Ziel ihrer dreitägigen Reise war die elsässische Hauptstadt Straßburg. Schon der erste Tag wurde von den Schülerinnen und Schülern gut ausgenutzt: Mit einer Bootsfahrt durch die Altstadt bis hin zum Europaviertel wurden ihnen die Kultur und die Besonderheiten der Stadt näher gebracht. Die malerischen Viertel der Stadt bescherten eindrucksvolle Momente. Im Anschluss ließ die Klasse den Tag bei einem leckeren Abendessen im „La Petite France“ ausklingen.

Am zweiten Tag stand ein Besuch in einem Escape Room auf dem Programm. Trotz schwieriger Aufgaben fanden alle wieder nach draußen — welch ein Glück! Anschließend wurde der Turm des Straßburger Münsters bestiegen und die Schülerinnen und Schüler wurden hierfür mit einer schönen Aussicht belohnt, bevor sie Zeit zur freien Verfügung hatten.

Am letzten Tag besuchte die Klasse das Europäische Parlament. Vor Ort lernten die Schülerinnen und Schüler in einer Führung das Parlament und seine Tätigkeit kennen, ferner durfte die Gruppe auch den großen Plenarsaal besichtigen. Nun blieb noch Zeit für ein Mittagessen in der malerischen Altstadt bevor es mit einem Reisebus wieder heimwärts ging. Das Fazit der Absolventen lautete unisono: „Das war eine tolle Abschlussfahrt!“