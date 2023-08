Strahlende Gesichter zum Saisonabschluss

Am Samstag, 29. Juli, nahmen die Wettkampfgruppen 1 und 2 beim Schwimmfest in Sigmaringen teil. Das Wetter im Freibad hatte an diesem Tag von allem etwas zu bieten — Sonne, Wind und etwas Regen. Vom TSV Riedlingen nahmen insgesamt 20 Starter teil, die sich gegenseitig motivierten und lautstark anfeuerten.

Aus der Wettkampfgruppe 2 starteten Leila Maucher (Jg. 2014), Magdalena Fisel, Carla Glaser, Artur Gribanov, Hannah Reck, Hannes Weiß (alle Jg. 2013), Tabea Holstein, Luis Kornmann und Aleyna Music (alle Jg. 2012), sowie Isabell Lutsch (Jg. 2011). Für diese Gruppe war es der erste Wettkampf in einem Freibad und auf einer 50m–Bahn, somit konnten alle Schwimmer weitere Wettkampferfahrungen sammeln und hatten viel Spaß dabei. Magdalena Fisel sicherte sich über 50m Freistil den 1. Platz. Carla Glaser erreichte Platz 1 in 50m Brust, sowie den 3. Platz über 50m Freistil und Hannah Reck wurde über 50m Rücken ebenfalls Dritte.

In der WK 1 starteten Alina Ruf (Jg. 2011), Jan Bohner, Franziska Dorner (Jg. 2010), Leon Focht, Leni Holstein, Radin Zebarjadi (alle Jg. 2009), Romy Göggel, Anton Gribanov (Jg. 2008), Chiara Ferrari (Jg. 2006) mit am Start war zudem Emilian Hollank, der erst kürzlich bei den Jugend–Europameisterschaften gestartet war.

Bei 45 Einzelstarts konnten 27 mal Gold, 9 mal Silber und 7 mal Bronze erreicht werden. Alina Ruf schwamm zu drei 1. Plätzen und einem 2. Platz. Franziska Dorner erreichte bei allen drei Starts Platz 1. Jan Bohner schwamm unter anderem je einmal zu Platz 1 und Platz 3. Leon Focht wurde mit drei 1. Plätzen und zwei 3. Plätzen belohnt. Leni Holstein war bei vier Starts vier Mal auf dem Treppchen (zweimal Gold, je einmal Silber und Bronze). Auch Radin Zebarjadi stand bei sechs Starts sechs mal auf dem Treppchen (zweimal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze). Romy Göggel wurde bei vier Starts je zweimal Erste und Zweite. Anton Gribanov sicherte sich fünfmal Gold und einmal Silber. Chiara Ferarri stand bei vier Starts viermal ganz oben auf dem Treppchen und Emilian Hollank holte zwei erste Plätze, sowie Platz 2 beim „50m Retten einer Puppe“.

Der TSV konnte in den Staffelwettbewerben 5 Staffeln stellen, sowie eine zusätzliche Master–Staffel mit den Trainern der WK2. Auch hier wurden großartige Leistungen, unter anderem drei 1. Plätze und zwei 2. Plätze, erbracht.