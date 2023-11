Strahlende Gesichter bei TT-mini-Meisterschaften

Im Rahmen der bundesweiten Tischtennis-mini-Meisterschaften führte die TT-Abteilung des SV Sulmetingen den Ortsentscheid dieses Wettbewerbs durch, bei dem die erfolgreichen Teilnehmer sich für Kreis-, Bezirks-und Verbandsentscheide bis hin zum Bundesfinale qualifizieren können.

An der gelungenen und gut besuchten Veranstaltung nahmen 30 Mädchen und Jungen teil, die höchstens 12 Jahre alt sein durften und noch nie am offiziellen Spielbetrieb eines TT-Teams teilgenommen hatten. Den Siegern winkte ein Pokal, für die anderen Teilnehmer gab es Urkunden und Sachpreise; jede Urkunde beinhaltete außerdem eine Eintrittskarte zu einem Bundesligaspiel der TTF Ochsenhausen.

Vor allem ging es aber darum, wie Jugendleiter Alois Glöggler in seiner Begrüßung betonte, dass die Kinder Freude am Tischtennisspielen haben sollten. So waren alle Kinder mit großer Begeisterung dabei, und viele zeigten in spannenden Spielen bereits richtiges Talent. Eltern und Großeltern wurden von der TT-Abteilung mit Kaffee und Kuchen bewirtet, die Spielpausen nutzen einige zum Spiel oder Rundlauf mit ihrem Nachwuchs.

Gespielt wurde in 6 Gruppen, die von Aktiven und Jugendspielern der TT-Abteilung betreut wurden. Bei den Jungen von 7-8 Jahren gewann Darian Kraus vor Jeremias Seeland und Torben Raik Branz. In der jüngsten Mädchengruppe erspielte sich Inken Christin Branz den Pokal, gefolgt von Lina-Marie Kästle und Sophie Beth. In der Jungengruppe 9-10 Jahre wurde Danilo Kahl Sieger vor Mats Frommann und Emad Rslan. Bei den Mädchen von 11-12 Jahren gewann Emilie Berger, Zweite wurde Emma Frommann vor Lilli Kahl. Sehr knapp waren die Entscheidungen in der Gruppe der Jungen von 11-12 Jahren: Tom Werz holte den Pokal, Zweiter wurde Mattis Hensinger vor Lennard Schlaich.