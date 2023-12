Stimmungsvolles Adventskonzert des Pestalozzi-Gymnasiums

Dem Starkregen trotzend haben sich zum Adventskonzert des Pestalozzi-Gymnasiums viele Zuhörer in die Kirche St. Josef in Birkendorf begeben. Dort haben das Orchesterle, der Unterstufenchor, der Kammerchor sowie der Schulchor ein stimmungsvolles Konzert gegeben.

Das einmal mehr gewachsene Orchesterle unter Leitung von Gunda Herzog stieg mit dem englischen Klassiker „Hark! The Herald Angels sing“ ein. Nach der Begrüßung durch ein Mitglied des Kirchengemeinderates sang das Publikum bei „Hört der Engel helle Lieder“ mit. Das Biberacher Pastorale schloss sich an, bevor das schwungvolle „Deck the Halls“ den Abschluss bildete. Alle Stücken waren von Gunda Herzog für die besondere Zusammensetzung des Orchesterles eingerichtet worden. Durch die äußerst differenzierte Instrumentation kamen sowohl der volle Gesamtklang des Ensembles als auch die einzelnen Instrumentengruppen sehr gut zur Geltung.

Der Unterstufenchor unter neuer Leitung von Fabian Schuster interpretierte seine Advents- und Weihnachtslieder in neuem Gewand. Vor allem eine jazzige Bearbeitung von „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ wusste zu gefallen. Aber auch ein Winterkanon mit der Strophe „Es schneielet, es beielet“ sorgte für Erheiterung. Mit „You raise me up“ war der Unterstufenchor (am Klavier ebenfalls Fabian Schuster) eingestiegen.

Ewald Bayerschmidt von der Bruno-Frey-Musikschule hat für dieses Jahr die Leitung des Kammerchors übernommen. Das Ensemble sang glasklar ein „African Alleluja“ von Jay Althouse. Die Version von „Stille Nacht“ war - wie auch schon „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ beim Unterstufenchor - von Wieland Kleinbub arrangiert worden und bot dadurch neue Klangerlebnisse. Am Klavier begleitete Gunda Herzog.

Der Schulchor von Martin Remke (auch am Klavier; Co-Leitung: Ewald Bayerschmidt) hatte sich englischsprachigen Gospels verschrieben. Arrangiert von Helmut Lörscher kamen „Good News“, „Swing low, Sweet chariot“, „When Israel was in Egypt‘s land“ und „Wade in the water“ zum Vortrag. Ein durchsichtiges „The First Noel“ beendete den Vortrag.

Schulleiter Peter Junginger hob die Leistung aller Beteiligten hervor und entließ das Publikum in den weiteren Abend.