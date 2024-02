Stimmiges Abiturientenkonzert

Als Generalprobe für das fachpraktische Musikabitur am Pestalozzi-Gymnasium Biberach haben die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Musik der Klasse 12 ein abendfüllendes Konzert vor großem Publikum gegeben. Die Bandbreite reichte dabei vom 18. bis ins 20. Jahrhundert. Tasten-, Streich- und Blasinstrumente sowie Gesang waren zu hören.

Den Anfang machte Magnus Wille auf der Tuba, am Klavier begleitet von Thomas Dilger. Ein Andante und Rondo von Antonio Capuzzi wurde von Dvoraks „Song of the Moon“ aus „Rusalka“ abgelöst.

Filiz Duran (Flügel) begann mit Fuge Nr. 2 und Präludium und Fuge Nr. 5 aus Schostakowitschs op. 87. Domenico Scarlatti war mit der Sonate in f-Moll K. 239 vertreten. Mit dem Fantasie-Impromptu op. 66 von Chopin entführte sie die Zuhörer in andere Sphären.

Carlotta Müller hatte sich den Pariser Cellisten Jean-Baptiste Bréval ausgesucht. Den zweiten und dritten Satz des Konzertes Nr. 2 trug sie - am Klavier von Anita Bender begleitet - mit viel Spielfreude vor. Mit Jacques Offenbachs Musette op. 24 beschloss sie ihren Auftritt.

Selten zu hören ist beim Musikabitur Gesang. Helena Runge sang aus Mozarts „Hochzeit des Figaro“ „L’ho perduta“ und aus dem Singspiel „Bastien und Bastienne“ die Arie Nr. 2 und Nr. 12 sehr schön. Auch hier begleitete Thomas Dilger am Klavier. In zeitgenössische Bereiche kam sie dann mit Christina Perris „Jar of Hearts“ und „Happiness is a Butterfly“ von Lana Del Rey.

Nach der Pause spielte Eva Kibler auf dem Flügel sehr gefühlvoll gestaltet „Morceaux de salon Nocturne“ von Rachmaninoff und die zwei Mazurkas op. 6 Nr. 1 und Nr. 2 von Chopin.

Sophie Reichardts Programm umfasste zwei Sätze aus Mozarts Sonate F-Dur KV 13 und ein Prélude und Scherzo op. 35 von Henri Büsser. Sie verstand es, ihre Querflöte regelrecht perlen zu lassen und beeindruckte mit ausdrucksstarkem Spiel. Am Klavier begleitete sie Liliana Roth.

Den Abschluss bildete Eva-Maria Hader. Von Adelheid Boneberg-Mayer am Klavier begleitet überzeugte sie auf ihrer Klarinette mit der Fantasie g-Moll von Carl Nielsen, vier kurzen Stücken von Howard Ferguson, einem Adagio von Carl Bärmann und dem dritten Satz der Sonate Nr. 2 g-Moll des Schweizers Jean-Xavier Lefèvre.

PG-Lehrerin Gunda Herzog dankte den Schülerinnen und dem Schüler für das wunderbare Konzert und wünschte ihnen für ihr Abitur alles Gute.