Türkische Familie wird nicht ohne verletzten Ehemann abgeschoben

Eine fünfköpfige Familie, die bisher in der Gemeinschaftsunterkunft in Rottum gelebt hat, sollte Anfang Juli abgeschoben werden. Als der Ehemann vor der Polizei flüchten wollte, verletzte er sich dabei schwer.

Wie es ihm inzwischen geht, ist nicht ganz klar. Das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe teilte am Freitag, 14. Juli, mit, es dürfe aus Datenschutzgründen hierzu keine Auskunft geben. Nach SZ–Informationen liegt er immer noch im Krankenhaus. Ohne den Ehemann werde die Familie nicht abgeschoben, so die Behörde.

Wir können nicht verstehen, warum die Asylanträge von Kurden immer noch abgelehnt werden. Dagmar Rüdenburg

Die Familie stammt aus der Türkei und war auf ihrer Flucht nach Europa zuerst nach Kroatien und dann nach Deutschland gereist. Damit greift das Dublin–Verfahren, nach dem Geflüchtete in dem europäischen Mitgliedsland ihren Asylantrag stellen müssen, in das sie zuerst eingereist sind.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte den Asylantrag der Familie daher abgelehnt und eine Abschiebung nach Kroatien angeordnet.

Handelt es sich um eine kurdische Familie?

Laut Dagmar Rüdenburg vom Interkulturellen Forum für Flüchtlingsarbeit (IFF) handelt es sich um eine kurdische Familie. „Kurden werden in der Türkei verfolgt und ihre Lebenssituation ist oft furchtbar“, sagt sie. „Daher können wir nicht verstehen, warum die Asylanträge von Kurden immer noch abgelehnt werden.“ Mitarbeiter des IFF würden zurzeit versuchen, Kontakt zu der Familie aufzunehmen und zu helfen.

Die Abschiebung sollte am 4. Juli erfolgen. Als die Polizisten die Familie in der Gemeinschaftsunterkunft Rottum jedoch abholen wollten, befand sich der Ehemann nicht in der Wohnung. Kurz darauf war ein Schrei zu hören. Der Mann hatte sich wohl an der Außenwand des Hauses versteckt und war abgestürzt. Dabei verletzte er sich schwer. Die Abschiebung der gesamten Familie wird nun laut Regierungspräsidium ausgesetzt, bis der Mann reisefähig ist.

Oft kommt es gar nicht zur Abschiebung

Dass es bei Abschiebungen zu Problemen kommt oder es gar nicht erst so weit kommt, ist keine Seltenheit. In der Realität verlässt nur ein Bruchteil jener Menschen, die eigentlich ausreisepflichtig sind, das Land. Zuletzt hatte die Bundesregierung deswegen im Mai, kurz vor dem Flüchtlingsgipfel in Berlin, einen härteren Kurs gegenüber ausreisepflichtigen Geflüchteten angekündigt.

Oft liegt es auch daran, dass die Herkunftsländer nicht bereit sind, die Menschen wieder aufzunehmen. Dagmar Rüdenburg

Und wie sieht es im Landkreis Biberach aus? Woran scheitern die Abschiebungen in der Regel und warum werden die gestellten Asylanträge abgelehnt? Laut Ausländerzentralregister leben im Landkreis Biberach (Stand: 31. Mai) insgesamt 338 Menschen, die eigentlich ausreisepflichtig wären. 137 — also etwa ein Drittel — davon können momentan nicht abgeschoben werden, weil nicht eindeutig geklärt ist, aus welchem Land sie stammen oder weil benötigte Reisedokumente wie zum Beispiel ein Pass fehlen. Diese Personen erhalten in der Regel den Status der Duldung.

Herkunftsländer weigern sich, Geflüchtete aufzunehmen

Bei den anderen liegen viele verschiedene Gründe vor, warum sie nicht abgeschoben werden. Zum Teil, weil sie krank sind, sie in ihrem Land nicht sicher wären oder in ihrem Land ein Krieg herrscht. „Oft liegt es auch daran, dass die Herkunftsländer nicht bereit sind, die Menschen wieder aufzunehmen. Und ein Mensch kann ja nur in seine Heimat abgeschoben werden, wenn dieses Land ihn buchstäblich wieder reinlässt“, erklärt Rüdenburg.

Tatsächlich abgeschoben wurden aus dem Landkreis Biberach in den vergangenen drei Jahren nur relativ wenige Personen: im Jahr 2020 26, im Jahr 2021 acht, im Jahr 2022 36 und im laufenden Jahr 2023 bisher elf Menschen. Die besonders niedrige Zahl im Jahr 2021 ist zum Teil auf die Pandemie zurückzuführen.

Verantwortlich für die Koordination und die Durchführung der Abschiebung ist das Regierungspräsidium Karlsruhe. Das Landratsamt Biberach bleibt dabei komplett außen vor, obwohl die Geflüchteten oft in Kreis–Einrichtungen leben.

Warum Menschen abgeschoben werden

Der Blick in die Statistik zeigt zudem, dass die Gründe, warum jemand abgeschoben wird, stark schwanken. Einen Abschiebungsbescheid aufgrund des oben geschilderten Dublin–Verfahrens haben im Jahr 2020 acht Prozent erhalten, im Jahr 2021 25 Prozent, im Jahr 2022 33 Prozent und im Jahr 2023 bisher 18 Prozent. Sie alle sind zuerst in ein anderes europäisches Land eingereist und erst danach nach Deutschland.

Ebenso schwankt die Zahl der ausreisepflichtigen Personen, die straffällig geworden sind: 2020 waren dies im Landkreis Biberach 15 Prozent, 2021 38 Prozent, 2022 25 Prozent und 2023 55 Prozent. Wie eine Sprecherin des zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe verdeutlichte, sollten jedoch auch diese Menschen aufgrund ihres fehlenden Aufenthaltsrechts ausreisen und nicht, weil sie straffällig geworden waren. Das eine bedinge nicht immer das andere.