Spendenlauf in Steinhausen bringt mehr als 11.000 Euro ein

Beim Spendenlauf 2.0 in Steinhausen an der Rottum im September 2023 ist nach Abzug aller Kosten der Betrag von 11.059,53 Euro zusammengekommen. Am 15. Februar fuhr Johannes Lehmann mit seiner Familie nach Schönwald im Schwarzwald, um die Spende an die Rehaklinik Katharinenhöhe zu übergeben. „Das Datum passte perfekt, der 15. Februar ist der offizielle Kinderkrebstag“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Verwaltungsleiterin der Rehaklinik, Ilona Kollum, freute sich über die große Summe und zeigte in einer fast dreistündigen Führung die Räume und Neuerungen der Rehaklinik. Ein besonderes Augenmerk lag auf den Physiotherapie-Räumen, denn dort soll die Spende für neue Geräte eingesetzt werden.

Bei verschiedenen Begegnungen mit den Anwesenden war zu spüren, dass sich erkrankte Kinder mit ihren Familien und Jugendliche hier wohlfühlen. Mit vielfältigen Therapiemöglichkeiten werden in der Klinik körperliche und psychische Krankheitsfolgen behandelt. Spannend war für Johannes Lehmann auch, die Jugendräume zu sehen. Hier war er vor acht Jahren selbst untergebracht. Auch schaute er sich die vom ersten Spendenlauf angeschafften Sitzmöbel an.

Die Rehaklinik Katharinenhöhe gab Johannes Lehmann noch ein Anliegen mit auf den Weg: Ab September 2024 werden noch Bufdis (Bundesfreiwilligendienst) gesucht. Wer Interesse hat, kann sich auf der Hompage der Rehaklinik Katharinenhöhe informieren.